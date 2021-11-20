Секретная магистраль: Зачем Россия строит 700-километровую железную дорогу за 500 миллиардов рублей Уникальный проект должен помочь в освоении Арктики, но это далеко не всё. 19 ноября, 21:40 Фото © Shutterstock

Северный широтный ход

Северный широтный ход — проект строительства железной дороги общей протяжённостью 707 километров. Стоимость проекта оценивается в 500 млрд рублей, а завершить строительство планируют в 2027 году.

В перспективе Северный широтный ход (СШХ) свяжет наши крупнейшие магистрали — Северную железную дорогу и Северный морской путь — через арктический порт Сабетта. Основной участок планируют протянуть от Обской станции в городе Лабытнанги через Салехард и Надым к Новому Уренгою. А через Обь и Надым построят новые мосты.

Северная железная дорога соединяет промышленные районы с сырьевыми, обеспечивает доставку грузов (лес, чёрные металлы, стройматериалы, нефть) на космодром Плесецк и в порт Архангельска, плюс снабжает газовиков и нефтяников Ямала. Кстати, в ходе реализации СШХ планируется обновление Северной железной дороги от станции Коноша до Обской станции. В правительстве отмечают, фактическое сокращение пути составит более 700 километров, сократив для грузов время в пути на двое-трое суток.

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Свердловская железная дорога обслуживает инфраструктуру Урала и Западной Сибири. На севере дефицит крупных дорог, и таким образом там удастся обеспечить надёжную коммуникацию, не говоря уже о том, что это существенно разгрузит Транссибирскую магистраль. К тому же это проект "на вырост", с перспективой расширения в сторону Норильска, соединённого, в свою очередь, железной дорогой с портом Дудинка (стратегически важным пунктом для Северного морского пути). В перспективе СШХ можно будет продлить до Сахи (Якутия), портов Таймыра и Охотского моря. Уже сегодня будущий СШХ называют драйвером развития российской экономики и дорогой будущего.

Ворота в Арктику

Арктика богата природными ресурсами, включая минералы и лес. Там расположены крупные углеводородные бассейны: Западно-Сибирский, Печорский. Недра Северного Ледовитого океана потенциально благоприятны для образования газогидратов, а они считаются топливом будущего. Из одного кубометра газогидратов можно получить до 160 кубических метров метана, они также пригодны для хранения парниковых выбросов.

По словам руководителя сектора добычи одной из компаний по разработке газовых месторождений, холодная вода позволяет газогидратам образовываться уже на глубине 250–300 метров, что в условиях Севера делает их похожими на арабскую нефть — не нужно бурить на километр, чтобы добраться до полезных ископаемых. Ведущими странами, занимающимися разработкой газогидратов, являются Япония, Канада, КНР и Южная Корея. У России есть шанс их догнать, но кроме добычи такого сырья нужно придумать, как его хранить и транспортировать.

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На Ямале, входящем в будущий маршрут СШХ, открыто 11 газовых и 15 нефтегазоконденсатных месторождений. В перспективе Северный широтный ход поможет вывозить оттуда 24 миллиона тонн грузов в год, включая газовый конденсат и обычные контейнеры перевозки, которые из-за таяния льдов всё чаще возят через Северный морской путь.

К тому же в 2017 году состоялся пуск завода "Ямал СПГ", продукция которого рассчитана на экспорт. Реализация Северного широтного хода позволит увеличить коммуникационные мощности транспортной инфраструктуры региона как минимум вдвое. Откроется перспектива разработки ранее недоступных месторождений.

Кандидат экономических наук Андрей Дадашев поясняет: крупнейший инфраструктурный проект в перспективе даст десятки тысяч рабочих мест на севере страны.

"Северные" профессии и сейчас неплохо оплачиваются. Одним из хороших примеров является порт Сабетта. Это пример грамотной организации объекта, на котором задействовано много разных специалистов. Северный широтный ход — это только с виду инфраструктура. После запуска его нужно будет обслуживать и содержать, поэтому у городов вокруг железнодорожных путей в течение нескольких лет начнут появляться и новое жильё, и новые дороги. И бизнес будет расти, потому что людей на СШХ будет задействовано очень много Андрей Дадашев Кандидат экономических наук

Кроме того, строительство СШХ позволит решить другую старую проблему — организацию северного завоза, то есть обеспечение 20 миллионов жителей Крайнего Севера и Дальнего Востока необходимым продовольствием и горючим. Пока что доставка предметов первой необходимости сильно зависит от сезонного фактора и завязана преимущественно на водном и воздушном сообщении. В 2013 году из-за обмеления рек и раннего ледостава северный завоз в Якутию был сорван, что вызвало там рост цен и недовольство местных жителей.

Северный широтный ход на экономической карте

От Северного широтного хода железнодорожная нитка может протянуться и на восток — в сторону Норильска и морского порта Дудинка (одного из ключевых объектов в рамках Северного морского пути). Кроме того, придётся подключать и железнодорожные ветки между крупными городами на Ямале (Новый Порт, Салехард и другие), а также восточнее (Норильск, Дудинка, Игарка, Ермаково и другие), что автоматически подтянет за собой развитие местных железных дорог.

Бывший руководитель одной из судоходных компаний Севера Андрей Климов отмечает, что освоение северных запасов углеводородов в СССР помогло построить крепкую экономику, однако масштабы того, что осталось в недрах земли, в том числе и в северных водах, могут оказаться ещё больше.

Во времена СССР в развитие Севера вкладывали огромные деньги. И эффект был кратный — вложили рубль, получали двадцать. С той поры прошло много времени. Сейчас активно развивается Северный морской путь, и запасы разведанные постоянно увеличиваются, особенно по газу. Вслед за строительством "северного БАМа" подтянется и судоходство, придут новые компании, будет логистика развиваться. Для Севера это особенно важно, потому что работать там могут далеко не все. И со времён распада СССР казалось, что перспективы полностью утрачены Андрей Климов Бывший руководитель судоходной компании

Старт проекту могут дать уже в 2022 году. Хотя по своим масштабам Северный широтный ход не имеет шансов затмить главную автостройку десятилетия (магистраль Москва – Казань), которая обойдётся в 639 миллиардов, но именно с этого проекта может начаться новая история в освоении Русского Севера. Экспорт газа через СШХ, по предварительным подсчётам, может принести в российский бюджет до полутора-двух триллионов рублей, то есть строительство может окупиться десятикратно. Если всё пойдёт по плану, то на строительстве уникального объекта Россия сможет зарабатывать следующие 50–70 лет. Таяние полярных льдов в перспективе облегчит разработку газовых месторождений и позволит строить дороги и объекты инфраструктуры там, где раньше это считалось невозможным.

Что касается Северного морского пути, кратчайшего коридора между Европейской частью России и Дальним Востоком, в рамках реализации стратегии развития Арктической зоны к 2024 году планируется увеличить суммарный грузооборот всех восемнадцати портов до 85 миллионов тонн. К этому времени половина из них, включая Певек, Мурманск и Архангельск, будут модернизированы. Северный широтный ход позволит ускорить этот процесс на несколько лет.