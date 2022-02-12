Агентство Bloomberg назвало очередную новую дату "вторжения" России на Украину
Никаких подтверждений своей публикации журналисты не предоставили. Ранее они уже по ошибке сообщали о нападении РФ на Незалежную.
Боевая машина пехоты БМП-2 и танк Т-72. Фото ТАСС / Гавриил Григоров
Американское агентство Bloomberg, которое ранее уже по ошибке сообщало о "вторжении" России на Украину, назвало новую дату "нападения". Со ссылкой на неких чиновников из неназванных стран журналисты заявили, что это случится 15 февраля. Никаких подтверждений своей публикации агентство, однако, не привело.
"Действия России могут включать провокацию в Донбассе... или нападение на столицу страны Киев, сообщили чиновники, знакомые с этим вопросом. Они сказали, что любое действие может начаться уже во вторник", — пишет Bloomberg.
Напомним, в ночь на 5 февраля агентство Bloomberg опубликовало на своём сайте заголовок о "вторжении" России на Украину, однако затем признало ошибку и удалило его. В редакции сообщили, что начали расследование произошедшего. Комментируя инцидент, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что он ярко продемонстрировал, что такие сообщения могут привести к непоправимым последствиям.
В последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент РФ Владимир Путин назвал алармистскими заявления о подобных "планах". Тем не менее риторика Запада не меняется. 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины.
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