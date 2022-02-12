Агентство Bloomberg назвало очередную новую дату "вторжения" России на Украину

Американское агентство Bloomberg, которое ранее уже по ошибке сообщало о "вторжении" России на Украину, назвало новую дату "нападения". Со ссылкой на неких чиновников из неназванных стран журналисты заявили, что это случится 15 февраля. Никаких подтверждений своей публикации агентство, однако, не привело.

"Действия России могут включать провокацию в Донбассе... или нападение на столицу страны Киев, сообщили чиновники, знакомые с этим вопросом. Они сказали, что любое действие может начаться уже во вторник", — пишет Bloomberg.