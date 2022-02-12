Activision анонсировала два продолжения Call of Duty: Modern Warfare 2 и Warzone 2

Компания Activision подтвердила разработку двух новых игр по вселенной Call of Duty. Об этом сообщается на сайте charlieintel.com.

Следующей игрой франшизы станет Call of Duty: Modern Warfare II (продолжение Modern Warfare, вышедшей в 2019 году). Подробностей проекта пока нет, но ранее инсайдер Том Хендерсон сообщал, что игра будет посвящена войне с наркокартелями в Колумбии. Релиз запланирован на осень 2022 года.

Вторая часть "королевской битвы" — Warzone 2 — выйдет на том же движке, что и Modern Warfare II. По словам разработчиков, игра станет эволюцией своего жанра. Отмечается, что в ней появится режим "песочницы". Дата релиза пока не известна. Обе игры разрабатывает студия Infinity Ward.