МИД указал на информационную атаку против РФ для дискредитации по гарантиям безопасности

Скоординированная информационная атака против России нацелена на дискредитацию справедливых требований Москвы по гарантиям безопасности и оправдание западных геополитических устремлений. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

В российском дипведомстве подчеркнули, что в конце 2021 года – начале 2022-го мировое информационное пространство столкнулось с беспрецедентной по своей масштабности и проработанности медийной кампанией, целью которой является убедить мировую общественность в том, что РФ якобы готовит "вторжение" на Украину.