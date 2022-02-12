МИД указал на информационную атаку против РФ для дискредитации по гарантиям безопасности
В дипведомстве подчеркнули, что медийная кампания также нацелена на оправдание западных геополитических устремлений и военного освоения территории Украины.
Здание МИД России. Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе
Скоординированная информационная атака против России нацелена на дискредитацию справедливых требований Москвы по гарантиям безопасности и оправдание западных геополитических устремлений. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.
В российском дипведомстве подчеркнули, что в конце 2021 года – начале 2022-го мировое информационное пространство столкнулось с беспрецедентной по своей масштабности и проработанности медийной кампанией, целью которой является убедить мировую общественность в том, что РФ якобы готовит "вторжение" на Украину.
"В данном досье собраны и задокументированы некоторые из наиболее ярких фейковых публикаций в западных СМИ. Они доказательство того, что против Москвы ведётся скоординированная информационная атака, нацеленная на подрыв и дискредитацию справедливых требований России относительно обеспечения гарантий безопасности, а также оправдание западных геополитических устремлений и военного освоения территории Украины", — указано в сообщении министерства.
Напомним, в конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Представленный РФ проект документа по гарантиям европейской безопасности включает в себя такие позиции, как исключение дальнейшего расширения альянса на восток, отказ от использования территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, а также отказ от создания военных баз на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО. Требования Москвы обсуждались 10 января на встрече с представителями Вашингтона и 12 января — на заседании Совета Россия – НАТО. Позже Запад передал России ответ, который обнародовала испанская газета Еl Pais.
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