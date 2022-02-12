Reuters: США и Евросоюз отказались от идеи отключить Россию от SWIFT
По данным агентства, причиной этого решения стали серьёзные возражения со стороны европейских стран, которые посчитали, что отключение РФ от SWIFT сильно ударит по ним.
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Соединённые Штаты и Евросоюз отказались от планов по отключению России от межбанковской системы SWIFT. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на официальных лиц США и ЕС, эта мера не вошла в итоговой пакет санкций против РФ, подготовку которого завершают Вашингтон и Брюссель.
"Три источника, знакомые с ходом переговоров, сообщили, что полный запрет России на использование системы финансовых операций SWIFT не рассматривался активно после того, как столкнулся с серьёзными возражениями со стороны европейских стран", — уточняется в материале агентства.
Уточняется, что США и ЕС ставили цель "разработать санкции, которые действительно ударят по русским", но при этом учитывая риски для тех, кто вводит ограничения. При подготовке санкционного пакета Вашингтон и союзники понимали, что антироссийские меры негативно скажутся именно на европейских странах.
По данным издания, Вашингтон и Брюссель заканчивают работу над пакетом санкций против России, включающих меры против крупных российских банков, экспорта компонентов для производства в сфере обороны и технологий, а также ограничения против "конкретных российских олигархов".
Администрация США неоднократно угрожала ввести крайне жёсткие санкции против РФ в случае "вторжения" России на Украину. Агентство Reuters ранее сообщало, что ограничения Вашингтона могут затронуть поставку смартфонов в РФ. В Белом доме заявляли, что рестрикции могут коснуться финансовых учреждений, включая отключение России от системы SWIFT, а также искусственного интеллекта, квантовых исчислений, робототехники, оборонной и аэрокосмической промышленности. Помимо этого говорилось о возможном введении санкций против российского руководства, что, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова и пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, грозит разрывом отношений.
Напомним, что в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент РФ Владимир Путин назвал алармистскими заявления о подобных "планах". Тем не менее риторика Запада не меняется. 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины.
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