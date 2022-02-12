Reuters: США и Евросоюз отказались от идеи отключить Россию от SWIFT

Соединённые Штаты и Евросоюз отказались от планов по отключению России от межбанковской системы SWIFT. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на официальных лиц США и ЕС, эта мера не вошла в итоговой пакет санкций против РФ, подготовку которого завершают Вашингтон и Брюссель.

"Три источника, знакомые с ходом переговоров, сообщили, что полный запрет России на использование системы финансовых операций SWIFT не рассматривался активно после того, как столкнулся с серьёзными возражениями со стороны европейских стран", — уточняется в материале агентства.

Уточняется, что США и ЕС ставили цель "разработать санкции, которые действительно ударят по русским", но при этом учитывая риски для тех, кто вводит ограничения. При подготовке санкционного пакета Вашингтон и союзники понимали, что антироссийские меры негативно скажутся именно на европейских странах.

По данным издания, Вашингтон и Брюссель заканчивают работу над пакетом санкций против России, включающих меры против крупных российских банков, экспорта компонентов для производства в сфере обороны и технологий, а также ограничения против "конкретных российских олигархов".