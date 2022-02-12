Тимошенко заявила, что Украину хотят принудить немедленно выполнять Минские соглашения

Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко заявила, что, по её мнению, эскалация ситуации у границ Незалежной связана с желанием принудить Киев к выполнению Минских соглашений.

По словам политика, она не может назвать себя специалистом в военной сфере, однако за последнее время ей удалось провести десятки встреч "с людьми, которые считаются военными экспертами и точно знают, что происходит".

"Их общее мнение, — что маловероятна полномасштабная война против Украины сегодня… Это говорит о том, что есть другая цель этой эскалации, напряжения, которое сегодня происходит возле наших границ. Все сходятся во мнении, и я поддерживаю это, что главной целью является принудить Украину немедленно выполнять Минские соглашения, которые являются для Украины недопустимыми", — сказала Тимошенко в эфире телеканала "Украина".