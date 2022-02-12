Тимошенко заявила, что Украину хотят принудить немедленно выполнять Минские соглашения
Также бывший премьер-министр Незалежной усомнилась в том, что Россия готовит "вторжение". Ссылаясь на экспертов, Тимошенко привела несколько факторов, указывающих на маловероятность войны.
Юлия Тимошенко. Фото © ТАСС / Zuma
Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко заявила, что, по её мнению, эскалация ситуации у границ Незалежной связана с желанием принудить Киев к выполнению Минских соглашений.
По словам политика, она не может назвать себя специалистом в военной сфере, однако за последнее время ей удалось провести десятки встреч "с людьми, которые считаются военными экспертами и точно знают, что происходит".
"Их общее мнение, — что маловероятна полномасштабная война против Украины сегодня… Это говорит о том, что есть другая цель этой эскалации, напряжения, которое сегодня происходит возле наших границ. Все сходятся во мнении, и я поддерживаю это, что главной целью является принудить Украину немедленно выполнять Минские соглашения, которые являются для Украины недопустимыми", — сказала Тимошенко в эфире телеканала "Украина".
Она уточнила, что на маловероятность полномасштабной войны между Украиной и РФ, по мнению экспертов, указывает недостаточное количество российских военных и техники возле границ Незалежной, а также "боеспособность украинской армии, мобилизация международного сообщества и отсутствие в истории случаев, когда перед наступлением несколько месяцев об этом говорят".
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинские власти делают всё для того, чтобы как можно дольше не приступать к выполнению обязательств, закреплённых за Киевом в Минских соглашениях.
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