Reuters: Американские сотрудники миссии ОБСЕ начали уезжать из Донецка
Очевидцы заметили несколько автомобилей, пересекающих линию разграничения через контрольный пункт въезда/выезда Александровка в пригороде. Они направляются на Украину.
Фото © ТАСС / EPA / VLAD STASOV
Американские сотрудники Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) начали покидать Донецк. Об этом со ссылкой на очевидца сообщает Reuters.
Уточняется, что они покидают город на автомобилях, пересекая линию разграничения через контрольный пункт въезда/выезда Александровка в пригороде Донецка, и направляются на Украину. Эту информацию также подтверждает источник "Интерфакса". Вероятно, это говорит о начале эвакуации.
Напомним, что в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент РФ Владимир Путин назвал алармистскими заявления о подобных "планах". Тем не менее риторика Запада не меняется, а СМИ публикуют даты "нападения" РФ на Украину. Так, американская газета Politico заявила, что президент США Джо Байден назвал 16 февраля датой "вторжения". Тем временем многие правительства эвакуируют из страны сотрудников дипломатических ведомств и просят своих граждан вернуться на родину. Такие меры уже приняли Нидерланды, Италия, Германия, Латвия, Эстония, Финляндия, Северная Македония, Канада и другие государства. США также велели большинству сотрудников посольства на Украине немедленно покинуть страну.
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