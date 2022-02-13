Reuters: Американские сотрудники миссии ОБСЕ начали уезжать из Донецка

Американские сотрудники Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) начали покидать Донецк. Об этом со ссылкой на очевидца сообщает Reuters .

Уточняется, что они покидают город на автомобилях, пересекая линию разграничения через контрольный пункт въезда/выезда Александровка в пригороде Донецка, и направляются на Украину. Эту информацию также подтверждает источник "Интерфакса". Вероятно, это говорит о начале эвакуации.