Блинкен назвал благоразумной эвакуацию сотрудников Посольства США в Киеве

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что риск эскалации ситуации вокруг Украины высок, поэтому эвакуация сотрудников американского посольства в Киеве — это благоразумная мера. Такое мнение он высказал на пресс-конференции в Гонолулу.

"Вчера мы распорядились об отъезде большей части американцев, всё ещё находящихся в американском посольстве в Киеве. Риск военных действий со стороны Российской Федерации достаточно высок, угроза достаточно серьёзна, чтобы считать это благоразумной мерой", — заявил он.

Блинкен также отметил, что ранее глава МИД России Сергей Лавров во время беседы с ним по телефону заявил о провокационных целях, которые преследует пропагандистская кампания США и их союзников о "российской агрессии" против Украины.