Блинкен назвал благоразумной эвакуацию сотрудников Посольства США в Киеве
Ранее он указал, что дипломатический путь урегулирования ситуации вокруг Украины всё ещё открыт. Если же Россия решит пойти на эскалацию, то США и их союзники ответят ей "быстро, едино и жёстко".
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Фото на обложке © Instagram / secblinken
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что риск эскалации ситуации вокруг Украины высок, поэтому эвакуация сотрудников американского посольства в Киеве — это благоразумная мера. Такое мнение он высказал на пресс-конференции в Гонолулу.
"Вчера мы распорядились об отъезде большей части американцев, всё ещё находящихся в американском посольстве в Киеве. Риск военных действий со стороны Российской Федерации достаточно высок, угроза достаточно серьёзна, чтобы считать это благоразумной мерой", — заявил он.
Блинкен также отметил, что ранее глава МИД России Сергей Лавров во время беседы с ним по телефону заявил о провокационных целях, которые преследует пропагандистская кампания США и их союзников о "российской агрессии" против Украины.
Ранее Энтони Блинкен пригрозил "быстрой, единой и жёсткой" реакцией на агрессию против Украины. Глава Госдепа заявил, что Россия якобы может пойти на "провокацию или инцидент", чтобы затем их использовать. Дипломатический путь, по его словам, ещё не исчерпан.
Напомним, что в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент РФ Владимир Путин назвал алармистскими заявления о подобных "планах". Тем не менее риторика Запада не меняется, а СМИ публикуют даты "нападения" РФ на Украину. Так, американская газета Politico заявила, что президент США Джо Байден назвал 16 февраля датой "вторжения". Тем временем многие правительства эвакуируют из страны сотрудников дипломатических ведомств и просят своих граждан вернуться на родину. Такие меры уже приняли Нидерланды, Италия, Германия, Латвия, Эстония, Финляндия, Северная Македония, Канада и другие государства. США также велели большинству сотрудников посольства на Украине немедленно покинуть страну.
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