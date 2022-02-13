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Песков: ОБСЕ должна стать универсальной организацией, а не инструментом

Представитель Кремля уточнил, что все предложения Владимира Путина с Мюнхенской конференции в 2007 году актуальны до сих пор, в том числе и по этому международному объединению.

13 февраля, 06:51
<p>Дмитрий Песков. Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/67438/photos/67268" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Дмитрий Песков. Фото © Kremlin.ru

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) должна стать универсальной организацией и не играть роль инструмента. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Очень важно, чтобы ОБСЕ перестала играть роль инструмента, чтобы она стала универсальной организацией, которая действительно занимается вопросами безопасности и сотрудничества в Европе, которая не является таким разделителем на первосортные и второсортные страны", — приводит его слова РИА "Новости".

Песков — о сотрудничестве с другими странами: Насильно мил не будешь

Песков — о сотрудничестве с другими странами: Насильно мил не будешь

Представитель Кремля уточнил, что все предложения Владимира Путина с Мюнхенской конференции 2007 года актуальны до сих пор, в том числе и по ОБСЕ.

Ранее Песков назвал революционной речь Путина на Мюнхенской конференции в 2007 году. Тогда сложно было представить, что к 2022-му мир будет пользоваться лексикой времён холодной войны, обсуждая напряжённость, разведение сил и готовящуюся агрессию, заметил он. Кроме того, уточнил он, слова президента РФ призывали не прятать голову в песок от проблем, которые в ближайшие годы могут только разрастись.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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