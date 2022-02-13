Песков: ОБСЕ должна стать универсальной организацией, а не инструментом

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) должна стать универсальной организацией и не играть роль инструмента. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Очень важно, чтобы ОБСЕ перестала играть роль инструмента, чтобы она стала универсальной организацией, которая действительно занимается вопросами безопасности и сотрудничества в Европе, которая не является таким разделителем на первосортные и второсортные страны", — приводит его слова РИА "Новости".