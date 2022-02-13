Диетолог Соломатина порекомендовала есть овощи и зелень для борьбы с авитаминозом

Весенний упадок сил часто возникает из-за гиповитаминоза, что происходит в том числе из-за недостатка солнечной энергии, неправильного питания и после перенесённой болезни, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с "Лентой.ру".

При нехватке витаминов в организме у человека ухудшается настроение, появляется депрессивно-тревожное состояние, раздражительность, нарушается когнитивная деятельность. Во избежание этого в рацион следует добавить витамины и микроэлементы, уточнила она. В частности, витамин С, содержащийся во фруктах. Однако сейчас найти на прилавках свежие фрукты с большим количеством полезных элементов сложно, поэтому стоит обратить внимание на замороженные продукты. Также этот витамин в больших количествах содержится в отваре шиповника и квашеной капусте.

Снижает риск хандры, помогает в борьбе с вирусными инфекциями и улучшает состояние зубов витамин D. Он также полезен для сердечно-сосудистой деятельности, добавила специалист.

"Решит эту проблему баночка печени трески пару раз в неделю. <...> Ещё добавление какой-нибудь хорошей жирной рыбы. Он есть и в яичном желтке, и в молочных продуктах. Если не можем есть морепродукты, тогда покупаем в аптеке витамин D", — сказала Соломатина.

Витамины группы B помогут успокоить нервную систему и улучшить мыслительные реакции. Они содержатся в цельнозерновых крупах и цельнозерновом хлебе, в мясе и мясных потрохах. Диетолог отдельно отметила витамин B12, его недостаток наблюдается у тех, кто не употребляет мясо. Чтобы повысить уровень коэнзима Q10, Соломатина посоветовала включить в рацион "сердца, лучше всего бычьи, но можно и куриные".

Апатия происходит из-за недостатка йода, в котором нуждается щитовидная железа. Следует употреблять морскую капусту и морскую рыбу, чтобы повысить уровень этого микроэлемента. Избавиться от раздражения поможет магний. Чтобы успокоиться, врач посоветовала есть зелень, семечки и орехи. А улучшить репродуктивные функции и иммунную систему может цинк. Он содержится в мясе, печени и тыквенных семечках.

"Омега-3 нам нужна для клеточных мембран, для снижения воспаления. <...> Это либо жирная рыба, желательно дикая, либо льняное масло, грецкие орешки", — рассказала Соломатина.

Чтобы в полной мере избежать авитаминоза, следует включить в основу рациона белок, много овощей и зелени, а также фрукты и кисломолочные напитки. Из напитков диетолог посоветовала натуральное какао и зелёный чай. Можно и кофе, но им не стоит увлекаться. Также нужно помнить про питьевой режим, что позволит избежать лишнего веса и найти нужную энергию.

"Всё, что мы связываем с недостатком витаминов, часто бывает просто от большого количества токсинов, которые мы потребляем из еды (консерванты, красители, жареное, трансжиры, сахар). Перепады уровня глюкозы в крови вызывают усталость, нервное и физическое истощение", — заключила врач.