Токаев почтил память погибших в ходе январских беспорядков в Казахстане
По словам главы государства, будет сделано всё, чтобы не допустить подобной трагедии в будущем. Кроме того, он пообещал оказать пострадавшим семьям материальную помощь.
Касым-Жомарт Токаев в мечети Хазрет Султал в Нур-Султане. Фото © Сайт президента Казахстана
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в мечети Хазрет Султал в Нур-Султане принял участие в церемонии, посвящённой памяти погибших в ходе массовых беспорядков в стране в январе этого года. Об том сообщает пресс-служба главы государства.
После прочтения поминальной молитвы Токаев заметил, что для народа Казахстана выпали тяжёлые испытания в нынешнем году и под угрозой оказались целостность государства, безопасность граждан, будущее страны.
"Мы сумели дать отпор террористам и отразили их натиск. К сожалению, эта смута унесла жизни многих граждан. Это настоящая трагедия", — сказал казахстанский президент.
Токаев заметил, что по его поручению соответствующие органы тщательно расследуют каждый инцидент, ведь случившиеся события потрясли всю страну. Глава государства напомнил, что 10 января был объявлен день общенационального траура и спустя 40 дней он пришёл в мечеть, чтобы почтить память погибших молитвой.
"Хочу ещё раз выразить глубокие соболезнования родным и близким погибших. Государство не оставит вас наедине с бедой. Я поручил оказать материальную помощь семьям, которые понесли невосполнимые потери", — добавил Токаев.
Помощь пострадавшим также окажет фонд "Народу Казахстана". По словам президента, будет сделано всё, чтобы не допустить подобной трагедии в будущем. Токаев пожелал казахстанцам выдержки и спокойствия, а стране — мира и благополучия.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. Для помощи в восстановлении порядка в Казахстан направили коллективные миротворческие силы ОДБК. 11 января Токаев оценил миссию ОДКБ в стране как успешную, а также рассказал, что первые миротворцы покинут казахскую территорию уже 13 января, так и произошло. После массовых беспорядков было задержано около тысячи человек, возбуждено 1822 уголовных дела.
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