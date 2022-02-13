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Токаев почтил память погибших в ходе январских беспорядков в Казахстане

По словам главы государства, будет сделано всё, чтобы не допустить подобной трагедии в будущем. Кроме того, он пообещал оказать пострадавшим семьям материальную помощь.

13 февраля, 05:43
<p>Касым-Жомарт Токаев в мечети Хазрет Султал в Нур-Султане. Фото © Сайт президента Казахстана</p>

Касым-Жомарт Токаев в мечети Хазрет Султал в Нур-Султане. Фото © Сайт президента Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в мечети Хазрет Султал в Нур-Султане принял участие в церемонии, посвящённой памяти погибших в ходе массовых беспорядков в стране в январе этого года. Об том сообщает пресс-служба главы государства.

После прочтения поминальной молитвы Токаев заметил, что для народа Казахстана выпали тяжёлые испытания в нынешнем году и под угрозой оказались целостность государства, безопасность граждан, будущее страны.

"Мы сумели дать отпор террористам и отразили их натиск. К сожалению, эта смута унесла жизни многих граждан. Это настоящая трагедия", — сказал казахстанский президент.

Путин отметил влияние деструктивных сил внутри Казахстана и извне на события в январе

Путин отметил влияние деструктивных сил внутри Казахстана и извне на события в январе

Токаев заметил, что по его поручению соответствующие органы тщательно расследуют каждый инцидент, ведь случившиеся события потрясли всю страну. Глава государства напомнил, что 10 января был объявлен день общенационального траура и спустя 40 дней он пришёл в мечеть, чтобы почтить память погибших молитвой.

"Хочу ещё раз выразить глубокие соболезнования родным и близким погибших. Государство не оставит вас наедине с бедой. Я поручил оказать материальную помощь семьям, которые понесли невосполнимые потери", — добавил Токаев.

Помощь пострадавшим также окажет фонд "Народу Казахстана". По словам президента, будет сделано всё, чтобы не допустить подобной трагедии в будущем. Токаев пожелал казахстанцам выдержки и спокойствия, а стране — мира и благополучия.

Токаев не видит необходимости в международном расследовании беспорядков в Казахстане

Токаев не видит необходимости в международном расследовании беспорядков в Казахстане

Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. Для помощи в восстановлении порядка в Казахстан направили коллективные миротворческие силы ОДБК. 11 января Токаев оценил миссию ОДКБ в стране как успешную, а также рассказал, что первые миротворцы покинут казахскую территорию уже 13 января, так и произошло. После массовых беспорядков было задержано около тысячи человек, возбуждено 1822 уголовных дела.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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