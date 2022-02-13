Токаев почтил память погибших в ходе январских беспорядков в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в мечети Хазрет Султал в Нур-Султане принял участие в церемонии, посвящённой памяти погибших в ходе массовых беспорядков в стране в январе этого года. Об том сообщает пресс-служба главы государства.

После прочтения поминальной молитвы Токаев заметил, что для народа Казахстана выпали тяжёлые испытания в нынешнем году и под угрозой оказались целостность государства, безопасность граждан, будущее страны.

"Мы сумели дать отпор террористам и отразили их натиск. К сожалению, эта смута унесла жизни многих граждан. Это настоящая трагедия", — сказал казахстанский президент.

Токаев заметил, что по его поручению соответствующие органы тщательно расследуют каждый инцидент, ведь случившиеся события потрясли всю страну. Глава государства напомнил, что 10 января был объявлен день общенационального траура и спустя 40 дней он пришёл в мечеть, чтобы почтить память погибших молитвой.

"Хочу ещё раз выразить глубокие соболезнования родным и близким погибших. Государство не оставит вас наедине с бедой. Я поручил оказать материальную помощь семьям, которые понесли невосполнимые потери", — добавил Токаев.