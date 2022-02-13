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МЧС предупредило о волнах высотой до десяти метров у берегов Камчатки

Руководителям судоходных компаний, чьи суда могут находиться в опасных районах, настоятельно рекомендуется принять меры повышенной предосторожности.

13 февраля, 05:04

Фото на обложке © Pixabay

Высокие волны ожидаются у берегов Камчатки в акваториях Берингова моря и Тихого океана. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону. Согласно прогнозу, ожидать такое явление можно 14–15 февраля.

"В середине ночи 14 февраля в акватории Тихого океана, в подрайоне 11314, прогнозируется опасное волнение моря высотой 8–10 метров с распространением днём 14 февраля 2022 года в Берингово море, в район 11290, а также подрайоны 11311 и 11312 (Алеутский муниципальный округ)", — предупреждают спасатели.

Отмечается, что населённым пунктам, расположенным на побережье, это угрозы не представляет. А вот руководителям компаний, чьи суда находятся в указанных районах, настоятельно рекомендуется принять меры повышенной предосторожности.

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Впрочем, нужно отметить, волны высотой десять метров для тех районов не предел. Так, в декабре предупреждали о 12-метровых. Это сопоставимо с высотой четырёхэтажного дома.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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