Эпидемиолог Горелов перечислил признаки пневмонии у детей
Среди прочего нужно обращать внимание на частоту дыхания: если она резко возрастает, это повод обратиться за медицинской помощью.
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Раздувание ноздрей, бледность лица, учащённое дыхание могут быть признаками развития пневмонии у ребёнка. Об этом рассказал замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.
"Основными признаками являются бледный носогубный треугольник, раздувание крыльев носа и одышка. Ключевой симптом — учащение дыхательных движений в полтора раза больше нормы, это практически 100-процентная пневмония", — сказал Горелов.
В интервью ТАСС он добавил, что чаще всего от пневмонии умирают именно дети. У самых маленьких — в возрасте до одного года — эта болезнь протекает наиболее тяжело, поскольку внутренние органы у них ещё не до конца сформированы.
"У детей короткие дыхательные пути, и пневмония как раз у них и протекает тяжелее всего", — пояснил учёный.
Ранее другие врачи рассказали, когда при "омикроне" нужно немедленно вызвать скорую. Заболевание новым штаммом у всех протекает по-разному: для одних пройдёт бессимптомно, для кого-то обернётся лёгким ОРВИ, а у третьих может перерасти в пневмонию.
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