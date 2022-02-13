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Эпидемиолог Горелов перечислил признаки пневмонии у детей

Среди прочего нужно обращать внимание на частоту дыхания: если она резко возрастает, это повод обратиться за медицинской помощью.

13 февраля, 04:46

Фото на обложке © ТАСС / Александр Русский

Раздувание ноздрей, бледность лица, учащённое дыхание могут быть признаками развития пневмонии у ребёнка. Об этом рассказал замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

"Основными признаками являются бледный носогубный треугольник, раздувание крыльев носа и одышка. Ключевой симптом — учащение дыхательных движений в полтора раза больше нормы, это практически 100-процентная пневмония", — сказал Горелов.

В интервью ТАСС он добавил, что чаще всего от пневмонии умирают именно дети. У самых маленьких — в возрасте до одного года — эта болезнь протекает наиболее тяжело, поскольку внутренние органы у них ещё не до конца сформированы.

"У детей короткие дыхательные пути, и пневмония как раз у них и протекает тяжелее всего", — пояснил учёный.

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Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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