Эпидемиолог Горелов перечислил признаки пневмонии у детей

Раздувание ноздрей, бледность лица, учащённое дыхание могут быть признаками развития пневмонии у ребёнка. Об этом рассказал замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

"Основными признаками являются бледный носогубный треугольник, раздувание крыльев носа и одышка. Ключевой симптом — учащение дыхательных движений в полтора раза больше нормы, это практически 100-процентная пневмония", — сказал Горелов.

В интервью ТАСС он добавил, что чаще всего от пневмонии умирают именно дети. У самых маленьких — в возрасте до одного года — эта болезнь протекает наиболее тяжело, поскольку внутренние органы у них ещё не до конца сформированы.

"У детей короткие дыхательные пути, и пневмония как раз у них и протекает тяжелее всего", — пояснил учёный.