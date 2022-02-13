Диетолог Соломатина назвала полезные для похудения напитки

Какао и зелёный чай можно назвать полезными для похудения напитками. О таком их свойстве рассказала врач-диетолог Елена Соломатина. Она также предложила ещё несколько вариантов.

"Центр насыщения и центр, который отвечает за ощущение жажды, находятся достаточно близко. Поэтому человеку кажется, что он теряет силы, у него упадническое состояние, но стоит ему попить, а ещё чего-то тёплого, объёмного, вязкого, с клетчаткой, — ему сразу становится легче", — отметила врач в беседе с "Лентой.ру".

Елена Соломатина рекомендует также пить низкокалорийные соки, например тыквенный, томатный. Мякоть отчасти способствует насыщению. Если нет заболеваний желудочно-кишечного тракта, полезна вода с лимоном. Также можно употреблять кефир с добавлением корицы и молотого имбиря.

"Допустим, когда человек понимает, что не время ему сейчас есть, очень хорошо кефирчик с корицей на ночь. Когда хочется есть, а заснуть невозможно. Или в течение дня, когда время обеда ещё не наступило, такие напитки помогают", — отметила диетолог.

Из горячих напитков Соломатина советует какао с небольшим количеством молока с корицей или ванилью. Можно при этом съесть финик, инжир, курагу или небольшой кусочек тёмного шоколада. Также можно выпить зелёный чай с ложечкой мёда. Он тонизирует нервную систему, у человека появляется энергия.