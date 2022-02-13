Росавиация сняла с "Витязь-аэро" запреты, наложенные после крушения на Камчатке

Вертолёт Ми-8, на борту которого было 16 человек, упал в Курильское озеро 12 августа 2021 года. Теперь авиакомпания устранила выявленные тогда нарушения.