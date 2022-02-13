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Росавиация сняла с "Витязь-аэро" запреты, наложенные после крушения на Камчатке

Вертолёт Ми-8, на борту которого было 16 человек, упал в Курильское озеро 12 августа 2021 года. Теперь авиакомпания устранила выявленные тогда нарушения.

13 февраля, 04:01

Фото на обложке © Facebook / Витязь-Аэро

С камчатской авиакомпании "Витязь-аэро", чей самолёт потерпел крушение на Камчатке, сняты ограничения со стороны Росавиации, наложенные в августе прошлого года. Об этом сообщил авиаперевозчик.

"Все ограничения на коммерческие перевозки пассажиров для "Витязь-аэро" сняты", — сообщил "Интерфаксу" генеральный директор ООО "АК "Витязь-аэро" Виктор Сиротин.

Уточняется, что соответствующее решение Росавиация приняла 11 февраля на основании отчёта авиакомпании об устранении выявленных несоответствий.

После крушения Ми-8 на Камчатке временно приостановили экскурсии на Курильское озеро

После крушения Ми-8 на Камчатке временно приостановили экскурсии на Курильское озеро

Как рассказывал Лайф, вертолёт Ми-8 компании "Витязь-аэро", на борту которого было 16 человек, упал в Курильское озеро 12 августа. Восемь человек удалось спасти. 13 августа нашли тела трёх погибших, а также само воздушное судно — с отломанным хвостом на глубине 110–111 метров. Авиакомпании сразу запретили перевозить пассажиров. При этом компания могла осуществлять грузовые перевозки и оказывать иные авиационные работы, включая услуги санавиации.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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