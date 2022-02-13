Росавиация сняла с "Витязь-аэро" запреты, наложенные после крушения на Камчатке
Вертолёт Ми-8, на борту которого было 16 человек, упал в Курильское озеро 12 августа 2021 года. Теперь авиакомпания устранила выявленные тогда нарушения.
Фото на обложке © Facebook / Витязь-Аэро
С камчатской авиакомпании "Витязь-аэро", чей самолёт потерпел крушение на Камчатке, сняты ограничения со стороны Росавиации, наложенные в августе прошлого года. Об этом сообщил авиаперевозчик.
"Все ограничения на коммерческие перевозки пассажиров для "Витязь-аэро" сняты", — сообщил "Интерфаксу" генеральный директор ООО "АК "Витязь-аэро" Виктор Сиротин.
Уточняется, что соответствующее решение Росавиация приняла 11 февраля на основании отчёта авиакомпании об устранении выявленных несоответствий.
Как рассказывал Лайф, вертолёт Ми-8 компании "Витязь-аэро", на борту которого было 16 человек, упал в Курильское озеро 12 августа. Восемь человек удалось спасти. 13 августа нашли тела трёх погибших, а также само воздушное судно — с отломанным хвостом на глубине 110–111 метров. Авиакомпании сразу запретили перевозить пассажиров. При этом компания могла осуществлять грузовые перевозки и оказывать иные авиационные работы, включая услуги санавиации.
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