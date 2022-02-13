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Песков рассказал, как Европе покупать газ в несколько раз дешевле

Пресс-секретарь президента России отметил, что все взаимодействия в этой области должны быть долгосрочными и рыночными. А вот европейцы, к сожалению, отошли от этого.

13 февраля, 03:28
<p>Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/62366/photos/62608" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kremlin.ru</a></p>

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Фото © kremlin.ru

Европа могла бы покупать газ по 300, а не по 1300 долларов за тысячу кубометров, если бы не пренебрегала определёнными правилами. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

В беседе с РИА "Новости" он отметил, что вопрос энергопоставок более чем актуален, все взаимодействия в этой области должны быть долгосрочными и рыночными. Но европейцы отошли от этого и теперь вынуждены покупать газ по высокой цене.

"Президент говорил по энергетическому взаимодействию, что все наши взаимодействия в области поставок энергоресурсов должны быть максимально прозрачными, исключительно рыночными и на основе долгосрочных контрактов. Вот то, от чего отошли европейцы, и теперь они покупают газ — я грубо говорю — не по 300, а по 1300. Актуально? Более чем", — сказал Песков.

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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