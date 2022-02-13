Песков рассказал, как Европе покупать газ в несколько раз дешевле

Европа могла бы покупать газ по 300, а не по 1300 долларов за тысячу кубометров, если бы не пренебрегала определёнными правилами. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

В беседе с РИА "Новости" он отметил, что вопрос энергопоставок более чем актуален, все взаимодействия в этой области должны быть долгосрочными и рыночными. Но европейцы отошли от этого и теперь вынуждены покупать газ по высокой цене.

"Президент говорил по энергетическому взаимодействию, что все наши взаимодействия в области поставок энергоресурсов должны быть максимально прозрачными, исключительно рыночными и на основе долгосрочных контрактов. Вот то, от чего отошли европейцы, и теперь они покупают газ — я грубо говорю — не по 300, а по 1300. Актуально? Более чем", — сказал Песков.