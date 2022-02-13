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CNN: В США обсудили подготовку к отражению возможных кибератак со стороны России

Во встрече принимали участие представители разных ведомств. Поднимался также вопрос о соответствующей помощи Украине.

13 февраля, 03:19

Фото на обложке © Pixabay

В США прошла встреча, на которой представители Белого дома, разведки, Министерства внутренней безопасности и других ведомств обсуждали подготовку к отражению возможных кибератак. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на свои источники.

По их данным, встреча прошла в формате видеоконференции 11 февраля. Поднимался вопрос о том, как власти США вместе с частными компаниями могут ответить на "потенциально возможные атаки со стороны киберпреступников или связанных с государством" хакеров.

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Также речь шла о "возможном увеличении числа атак с применением вирусов-вымогателей на американские компании" со стороны "русскоязычных хакеров". Говорили и о помощи Украине в этой сфере. Якобы в её случае есть "конкретная, достоверная угроза" атак на объекты инфраструктуры.

Напомним, в ночь на 14 января был совершён взлом правительственных ресурсов Незалежной. Хакеры разместили там сообщение с угрозой, которое было написано на трёх языках: украинском, русском и польском. Послание сопровождалось изображением перечёркнутого флага Украины. В Службе безопасности Украины начали расследование случившегося. В Киеве заявляли, что якобы наряду с Россией причастна к атаке может быть Белоруссия.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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