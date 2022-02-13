CNN: В США обсудили подготовку к отражению возможных кибератак со стороны России
Во встрече принимали участие представители разных ведомств. Поднимался также вопрос о соответствующей помощи Украине.
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В США прошла встреча, на которой представители Белого дома, разведки, Министерства внутренней безопасности и других ведомств обсуждали подготовку к отражению возможных кибератак. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на свои источники.
По их данным, встреча прошла в формате видеоконференции 11 февраля. Поднимался вопрос о том, как власти США вместе с частными компаниями могут ответить на "потенциально возможные атаки со стороны киберпреступников или связанных с государством" хакеров.
Также речь шла о "возможном увеличении числа атак с применением вирусов-вымогателей на американские компании" со стороны "русскоязычных хакеров". Говорили и о помощи Украине в этой сфере. Якобы в её случае есть "конкретная, достоверная угроза" атак на объекты инфраструктуры.
Напомним, в ночь на 14 января был совершён взлом правительственных ресурсов Незалежной. Хакеры разместили там сообщение с угрозой, которое было написано на трёх языках: украинском, русском и польском. Послание сопровождалось изображением перечёркнутого флага Украины. В Службе безопасности Украины начали расследование случившегося. В Киеве заявляли, что якобы наряду с Россией причастна к атаке может быть Белоруссия.
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