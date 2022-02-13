CNN: В США обсудили подготовку к отражению возможных кибератак со стороны России

В США прошла встреча, на которой представители Белого дома, разведки, Министерства внутренней безопасности и других ведомств обсуждали подготовку к отражению возможных кибератак. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на свои источники.

По их данным, встреча прошла в формате видеоконференции 11 февраля. Поднимался вопрос о том, как власти США вместе с частными компаниями могут ответить на "потенциально возможные атаки со стороны киберпреступников или связанных с государством" хакеров.

Также речь шла о "возможном увеличении числа атак с применением вирусов-вымогателей на американские компании" со стороны "русскоязычных хакеров". Говорили и о помощи Украине в этой сфере. Якобы в её случае есть "конкретная, достоверная угроза" атак на объекты инфраструктуры.