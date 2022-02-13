Политолог Рар призвал ФРГ договориться с Россией об увеличении поставок газа
Он считает, что потребности Германии в голубом топливе могут вырасти из-за энергетического перехода, а Москва является основным поставщиком газа.
Фото © Facebook / Gazprom
Германии необходимо начать договариваться с Россией об увеличении поставок природного газа. Такое мнение в своём микроблоге в "Твиттере" выразил известный немецкий политолог Александр Рар.
"Поскольку мы полностью отказываемся от атомной энергетики в 2022 году и постепенно — от угля, мощности должны быть увеличены за счёт газа, в том числе газовых электростанций, которые также будут переведены на водород", — полагает Рар.
По его мнению, для успешного перехода на водород Германия должна начать договариваться с Москвой. Он объясняет это тем, что РФ является основным поставщиком газа в ФРГ.
"Однако Россия остаётся нашим основным поставщиком газа. Так что надо договариваться с Россией", — заключил политолог.
А ранее Лайф писал, что из подземных хранилищ в Европе откачали уже 85% газа. Аналогичная ситуация и в украинских ПХГ. Там запасы топлива уменьшились до 11,2 миллиарда кубических метров.
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