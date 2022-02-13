Политолог Рар призвал ФРГ договориться с Россией об увеличении поставок газа

Германии необходимо начать договариваться с Россией об увеличении поставок природного газа. Такое мнение в своём микроблоге в "Твиттере" выразил известный немецкий политолог Александр Рар.

"Поскольку мы полностью отказываемся от атомной энергетики в 2022 году и постепенно — от угля, мощности должны быть увеличены за счёт газа, в том числе газовых электростанций, которые также будут переведены на водород", — полагает Рар.

По его мнению, для успешного перехода на водород Германия должна начать договариваться с Москвой. Он объясняет это тем, что РФ является основным поставщиком газа в ФРГ.

"Однако Россия остаётся нашим основным поставщиком газа. Так что надо договариваться с Россией", — заключил политолог.