Боевики похитили шесть сотрудников ООН в Йемене

Шесть сотрудников Организации Объединённых Наций похищены боевиками на юге Йемена. Их увезли на машине в неизвестном направлении.

"Согласно местным источникам, шесть сотрудников ООН, среди них один болгарин и пять йеменцев, были похищены неизвестными боевиками... в провинции Абьян", — передаёт Yemen Press Agency слова своего источника.

Рассел Гики, старший советник по коммуникации координатора гуманитарной помощи ООН в Йемене, заявил, что сотрудники ООН были похищены по дороге в город Аден после завершения своей работы.

"ООН находится в тесном контакте с властями с целью обеспечения их освобождения", — заявил Гики.