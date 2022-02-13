Боевики похитили шесть сотрудников ООН в Йемене
В числе делегации был один болгарин и пятеро йеменцев. Они исчезли в провинции Абьян, об их судьбе ничего не известно.
Фото на обложке © ТАСС / Zuma
Шесть сотрудников Организации Объединённых Наций похищены боевиками на юге Йемена. Их увезли на машине в неизвестном направлении.
"Согласно местным источникам, шесть сотрудников ООН, среди них один болгарин и пять йеменцев, были похищены неизвестными боевиками... в провинции Абьян", — передаёт Yemen Press Agency слова своего источника.
Рассел Гики, старший советник по коммуникации координатора гуманитарной помощи ООН в Йемене, заявил, что сотрудники ООН были похищены по дороге в город Аден после завершения своей работы.
"ООН находится в тесном контакте с властями с целью обеспечения их освобождения", — заявил Гики.
Ранее Лайф писал, что в прошлом году боевики напали на базу ООН в Нигерии, сотрудники спрятались в убежище. Террористы полностью сожгли гуманитарный центр.
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