НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Боевики похитили шесть сотрудников ООН в Йемене

В числе делегации был один болгарин и пятеро йеменцев. Они исчезли в провинции Абьян, об их судьбе ничего не известно.

13 февраля, 02:17

Фото на обложке © ТАСС / Zuma

Шесть сотрудников Организации Объединённых Наций похищены боевиками на юге Йемена. Их увезли на машине в неизвестном направлении.

"Согласно местным источникам, шесть сотрудников ООН, среди них один болгарин и пять йеменцев, были похищены неизвестными боевиками... в провинции Абьян", — передаёт Yemen Press Agency слова своего источника.

Рассел Гики, старший советник по коммуникации координатора гуманитарной помощи ООН в Йемене, заявил, что сотрудники ООН были похищены по дороге в город Аден после завершения своей работы.

"ООН находится в тесном контакте с властями с целью обеспечения их освобождения", — заявил Гики.

AFP: 51 человека приговорили к смертной казни в ДР Конго за убийство двух сотрудников ООН

AFP: 51 человека приговорили к смертной казни в ДР Конго за убийство двух сотрудников ООН

Ранее Лайф писал, что в прошлом году боевики напали на базу ООН в Нигерии, сотрудники спрятались в убежище. Террористы полностью сожгли гуманитарный центр.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1