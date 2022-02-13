Желающим покинуть Байконур россиянам выделят жилищные сертификаты

Российские граждане, проживающие в городе Байконуре и желающие уехать в РФ, получат в 2022 году 600 сертификатов. Они смогут приобрести себе жильё, и этого количества должно хватить на всех желающих. Об этом сообщил байконурский источник РИА "Новости".

"На 2022 год запланировано выдать 600 жилищных сертификатов. Сейчас в очереди на отселение стоит 598 семей, в них человек — 1399. То есть практически все, кто стоит на отселение, должны сертификаты получить", — приводит агентство слова источника.

В среднем сертификат позволяет получить примерно 1,3 миллиона рублей на человека, поэтому полностью покупку жилья в России он не покрывает. В зависимости от цен в конкретном городе, куда уезжают россияне-байконурцы, они берут ипотеку или справляются за счёт собственных накоплений.