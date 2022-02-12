Секретная копия космодрома: Как скрывали от шпионов строительство Байконура Оглавление Поле для "кукурузины" "Байконур" для шпионов Нарочно придумаешь! В честь годовщины секретного указа о строительстве полигона № 5 Лайф решил рассказать, как звёздная гавань окружила себя ореолом таинственности. 3679 3679 Ракета-носитель "Восток" с пилотом-космонавтом Юрием Алексеевичем Гагариным на борту перед стартом на космодроме Байконур, 12 апреля 1961 год. Фото © ТАСС

Поле для "кукурузины"

Мифы начались, как только возникла и стала прорабатываться сама идея будущего Байконура. Его ведь первоначально задумали как полигон для знаменитой "семёрки" — межконтинентальной баллистической ракеты Р-7, которая должна была при необходимости доставить водородную бомбу в любую точку земного шара. Хрущёву очень понравилась эта "кукурузина" как потенциальная "кузькина мать" для США, владевших на тот момент уже сотнями ядерных боезарядов и запятнавших свою историю бомбардировкой Хиросимы и Нагасаки.

Так что по понятным причинам было очевидно, что о новом полигоне НИКТО НЕ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ. Сама громкая кампания освоения целины отчасти послужила прикрытием для максимально незаметной переброски техники в Казахстан. Солдаты, которых свезли в пустыню, понятия не имели, что будут строить. И вот первая легенда: якобы один солдатик подошёл к Сергею Павловичу Королёву (генконструктор был в штатском) и спросил, что тут будет, а Сергей Павлович рассмеялся и сказал: "Стадион, ребята!"

Юрий Гагарин и Сергей Королёв на космодроме Байконур, 1961 год. Фото © Getty Images / Fine Art Images / Heritage Images

Хрущёву нужна была оборона, Королёв смотрел выше: он и его соратники задумали поднять человечество на новый уровень. Именно поэтому полигон Капустин Яр в Астраханской области для эпохального замысла не подходил: во-первых, после запуска ракеты в космос отработанные ступени могли упасть на населённые районы, во-вторых, для космодрома чем ближе к экватору, тем лучше, центробежная сила вращения Земли помогает ракете взлетать, даёт дополнительное ускорение.

Помимо Казахстана рассматривали Мордовию и Дагестан, но в Мордовии было опять же слишком близко к населённым пунктам, а в Дагестане рядом море, и топить в нём отработанные ступени ракет сочли тоже неразумным. Так что идеальным по всем параметрам оказался именно посёлок Торетам в Кызылординской области.

"Байконур" для шпионов

Те, кому положено, знали, что над территорией Советского Союза методично летает американская разведка. Задача заключалась в том, чтобы её обмануть. Так вот, то, что в 300 километрах от космодрома Байконур находится одноимённый ничем, в общем-то, не примечательный посёлок, — это факт. А вот то, что именно там для отвода глаз, специально для американских шпионов развернули полномасштабное строительство ложного космодрома, — одна из тех вещей, о которых все знают, но… неофициально. Во всяком случае, никаких фотографий этого показательного выступления найти не удаётся. Оно и понятно: скорее всего, фотосъёмка подобного мероприятия была, мягко говоря, запрещена.

Идея псевдокосмодрома, по преданию, принадлежала легендарному маршалу Неделину — во время войны он прославился в том числе своим искусством одурачивания фашистов. По его команде, например, по наступающим немецким танкам могли открыть огонь с неожиданной позиции, и, пока немцы отвлекались туда, по ним ударяла основная сила. Митрофан Иванович Неделин был основателем и первым главнокомандующим Ракетных войск стратегического назначения СССР. Он погиб 24 октября 1960 года во время неудачных испытаний ракеты Р-16, и обстоятельства его гибели долгое время были засекречены, официально сообщали об авиакатастрофе.

Первый главнокомандующий Ракетных войск стратегического назначения СССР маршал М.И. Неделин. Фото © Wikipedia

Надо сказать, отвлекающий манёвр в селе Байконур действовал почти до самого запуска искусственного спутника Земли, подлинный космодром засекли 5 августа 1957 года с самолёта-разведчика Lockheed U-2. Sputnik, напомним, полетел 4 октября 1957 года. Американцы зафиксировали полигон как Turetam (по названию ближайшего населённого пункта). А на самом деле выходит, что он вошёл в историю под секретным названием ненастоящего космодрома.

Нарочно придумаешь!

Позволим себе приложить скриншот страницы одного из выпусков журнала "Юный техник" 1983 года. Издание писало, что в XIX веке в России произошёл некий загадочный курьёз, связанный с Байконуром, а именно:

Доводится до сведения жителей Москвы и губернии, что за незаконные сборища и смутьянские разговоры о каких-то полётах православных на Луну мещанин замоскворецкой части Никита Петров выслан из Москвы под надзор полиции в киргиз-кайсацкое поселение Байконур Из заметки в журнале "Юный техник" за 1983 год

Сообщалось, что это было написано в газете "Московские ведомости". Впрочем, распространители этого мифа путаются в показаниях: по другим данным, это была газета "Московские губернские ведомости". Это два совершенно разных издания. "Московские ведомости" выпускал Московский университет, а "Московские губернские ведомости" — Московское губернское правление, то есть, переводя на современный язык, Правительство Москвы.

В любом случае расследование вывело фактчекеров на некоего научного сотрудника Днепропетровского исторического музея Валерия Пименова. Именно он первоисточник, то есть он первым написал это в 1974 году в газете "Днепр вечерний". Изучение архивов дореволюционной прессы не подтвердило существования мещанина-смутьяна Никиты Петрова, такой заметки не обнаружено. А вскоре Валерий Пименов повинился перед общественностью: признался, что это история его собственного сочинения и он просто никак не ожидал такого шума. Будем надеяться, что его не сослали на Луну за такие смутьянские публикации.

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Авторы Адель Романенкова