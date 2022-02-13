Экономист Григорьев назвал доллар самой перспективной валютой

Валюта с самой большой перспективой роста в ближайшее время — это доллар США, считает доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН Владимир Григорьев. Он объясняет такой прогноз тем, что экономика Штатов остаётся самой мощной в мире, а их денежная единица — традиционное универсальное платёжное средство. Также сильны позиции швейцарского франка благодаря социально-экономической стабильности и уникальной роли Швейцарии в мировых финансах, отметил экономист.

"Многое зависит от действий ФРС США: если ранее озвученное намерение перейти к повышению ключевой ставки в марте этого года будет исполнено, мы увидим рост курса доллара", — подчеркнул Григорьев в интервью агентству "Прайм".

Евро, по мнению Григорьева, лишён потенциала доллара уже в силу того, что является валютой нескольких стран. Большая часть стран Евросоюза вносит весьма скромный вклад в экономику ЕС и живёт за счёт перераспределения в их пользу части доходов от наиболее развитых стран, объясняет экономист. Если ФРС США поднимет ключевую ставку, доллар укрепится на 3–5% по отношению к евро, убеждён он. Японская иена и британский фунт, по мнению специалиста, никаких принципиальных изменений не претерпят. Китайский юань очень сильно зависит от экспортной активности страны, которая, в свою очередь, является производной от состояния глобальной экономики. Однако все эти прогнозы Григорьев назвал краткосрочными, и не в силу пандемии, а из-за незавершённого кризиса 2008 года.

"Не были преодолены его последствия и устранены его причины. Он продолжится и в этом году. Поэтому любой рост тех или иных валют будет носить конъюнктурный, а не фундаментальный характер", — подытожил экономист.