Госпогранслужба Украины опровергла сообщения о запрете на въезд россиян в страну

Пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко опроверг информацию СМИ о запрете на въезд россиян в страну и призвал не руководствоваться слухами.

"Есть украинское законодательство, регламентирующее пересечение государственной границы, и пограничники его чётко соблюдают", — рассказал Демченко в беседе с изданием "Телеграф".

Он отметил, что ежедневно десятки иностранцев получают отказ во въезде на Украину "по разным причинам", будь то отсутствие необходимых документов, запрет для отдельных лиц или неспособность подтвердить цель визита. Среди них, отметил представитель украинской погранслужбы, есть и граждане России, которым, как и всем остальным, необходимо выполнять условия для въезда, прежде чем попасть в страну. Меж тем депутат Верховной рады Вадим Рабинович подтверждал данные о перекрытии границы для россиян.

Как сообщал Лайф ранее, украинское издание "Страна" со ссылкой на свидетельства очевидцев заявило, что на Украину перестали впускать граждан России. Сообщение об этом появилось на фоне заявлений Запада о том, что РФ якобы готова со дня на день совершить вторжение в республику. В Москве это опровергают.