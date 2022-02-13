"Страна": Запад готовит воздушную блокаду Украины

Крупнейшие британские страховые компании, у которых перестраховываются другие страховщики, разослали всем лессорам (собственники самолётов, которые отдали их в лизинг авиакомпаниям) официальное письмо, сообщает украинское издание "Страна.ua". По его данным, в письме говорится, что через 48 часов перестаёт действовать страховое покрытие на Украине и над Украиной для любого воздушного судна.

"Первый звоночек прозвучал ещё накануне Нового года, когда лизингодатель — европейская компания — потребовал вывода за пределы Украины двух самолётов украинского авиаперевозчика. Тогда ещё не до конца было понятно, с чем это связано", — рассказали источники в беседе с изданием.

Отмечается, что с января такие прецеденты повторились уже по другим авиакомпаниям. Международные страховщики всё настойчивее стали требовать, чтобы самолёты иностранных перевозчиков, которые у них обслуживались, не оставались на стоянку в Киеве.

"Решение о непокрытии рисков по полётам над Украиной зрело уже давно. А появление конкретной даты "нападения Путина" его только ускорило", — заявил собеседник "Страны.ua".

Ранее Лайф писал, что нидерландская авиакомпания KLM остановила полёты на Украину. Помимо этого, авиаперевозчик прекратил все полёты над воздушным пространством Незалежной.