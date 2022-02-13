НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Россияне стали скупать концентраторы кислорода для реабилитации от ковида

Их могут приобретать те, кто выписался из больницы и видел там подобное оборудование. По словам врачей, такие устройства достаточно просты в использовании дома.

12 февраля, 22:00
<p>Красная зона в Феодосийском медицинском центре. Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко</p>

Красная зона в Феодосийском медицинском центре. Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

Россияне стали активно закупать медицинское оборудование для лечения коронавируса и реабилитации на дому. В основном речь идёт о концентраторах кислорода и медочистителях. Их покупают, чтобы восстановиться после ковида и пневмонии.

Как пишут "Известия", компания Ozon заявляет о росте таких продаж в 27 раз. О такой тенденции говорят в других популярных интернет-магазинах: Wildberries, AlliExpress, "Сбераптеке". Чаще всего подобное оборудование покупают жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Омска и Самары.

"Это связано не только с ростом заболеваемости в России, но и с расширением ассортимента подобной медицинской техники и увеличением её доступности, она была в дефиците некоторое время назад", говорят в пресс-службе Wildberries.

Врач одной из московских поликлиник Андрей Николаев полагает, что кислородные концентраторы покупают те, кто выписался из больницы, где такое оборудование использовали при лечении.

"Оборудование простое в использовании. В том числе поэтому на него есть спрос", — говорит Николаев.

В отзывах покупателей к товарам этой категории на маркетплейсах указано, что их приобретали для лечения лёгкой формы ковида — с поражением лёгких до 10%, а также для реабилитации переболевших. Его использование позволяет повысить насыщение крови кислородом, улучшить дыхание.

Врач Серебрянский рассказал, какие болезни могут проявиться после ковида

Врач Серебрянский рассказал, какие болезни могут проявиться после ковида

Как писал Лайф ранее, учёный спрогнозировал резкий спад заболеваемости коронавирусом в России. Эксперт считает, что страна ещё на прошлой неделе вышла на пик текущей волны коронавирусной инфекции.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1