Россияне стали скупать концентраторы кислорода для реабилитации от ковида

Россияне стали активно закупать медицинское оборудование для лечения коронавируса и реабилитации на дому. В основном речь идёт о концентраторах кислорода и медочистителях. Их покупают, чтобы восстановиться после ковида и пневмонии.

Как пишут "Известия", компания Ozon заявляет о росте таких продаж в 27 раз. О такой тенденции говорят в других популярных интернет-магазинах: Wildberries, AlliExpress, "Сбераптеке". Чаще всего подобное оборудование покупают жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Омска и Самары.

"Это связано не только с ростом заболеваемости в России, но и с расширением ассортимента подобной медицинской техники и увеличением её доступности, она была в дефиците некоторое время назад", — говорят в пресс-службе Wildberries.

Врач одной из московских поликлиник Андрей Николаев полагает, что кислородные концентраторы покупают те, кто выписался из больницы, где такое оборудование использовали при лечении.

"Оборудование простое в использовании. В том числе поэтому на него есть спрос", — говорит Николаев.

В отзывах покупателей к товарам этой категории на маркетплейсах указано, что их приобретали для лечения лёгкой формы ковида — с поражением лёгких до 10%, а также для реабилитации переболевших. Его использование позволяет повысить насыщение крови кислородом, улучшить дыхание.