Россияне стали скупать концентраторы кислорода для реабилитации от ковида
Их могут приобретать те, кто выписался из больницы и видел там подобное оборудование. По словам врачей, такие устройства достаточно просты в использовании дома.
Красная зона в Феодосийском медицинском центре. Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко
Россияне стали активно закупать медицинское оборудование для лечения коронавируса и реабилитации на дому. В основном речь идёт о концентраторах кислорода и медочистителях. Их покупают, чтобы восстановиться после ковида и пневмонии.
Как пишут "Известия", компания Ozon заявляет о росте таких продаж в 27 раз. О такой тенденции говорят в других популярных интернет-магазинах: Wildberries, AlliExpress, "Сбераптеке". Чаще всего подобное оборудование покупают жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Омска и Самары.
"Это связано не только с ростом заболеваемости в России, но и с расширением ассортимента подобной медицинской техники и увеличением её доступности, она была в дефиците некоторое время назад", — говорят в пресс-службе Wildberries.
Врач одной из московских поликлиник Андрей Николаев полагает, что кислородные концентраторы покупают те, кто выписался из больницы, где такое оборудование использовали при лечении.
"Оборудование простое в использовании. В том числе поэтому на него есть спрос", — говорит Николаев.
В отзывах покупателей к товарам этой категории на маркетплейсах указано, что их приобретали для лечения лёгкой формы ковида — с поражением лёгких до 10%, а также для реабилитации переболевших. Его использование позволяет повысить насыщение крови кислородом, улучшить дыхание.
Как писал Лайф ранее, учёный спрогнозировал резкий спад заболеваемости коронавирусом в России. Эксперт считает, что страна ещё на прошлой неделе вышла на пик текущей волны коронавирусной инфекции.
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