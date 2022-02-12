Глава Комздрава Петербурга допустил, что пик пятой волны пандемии в городе преодолён

Можно рассчитывать, что пик пятой волны коронавируса в Санкт-Петербурге пройден. Такое мнение на своей странице в соцсети "ВКонтакте" высказал глава Комитета по здравоохранению Северной столицы Дмитрий Лисовец.

По его словам, за последние недели число пациентов, находящихся под наблюдением врачей, уменьшается. На данный момент таковых более 287 тысяч человек, тогда как вчера было чуть более 290 тысяч человек, а днём ранее — свыше 297 тысяч.

"Это позволяет рассчитывать на то, что пик пятой волны пандемии преодолён", — заявил Дмитрий Лисовец.

По его словам, открытие больничных листов в дистанционном режиме существенно снизило нагрузку на врачей. Лисовец отметил, что сейчас кадровая ситуация в поликлиниках города уже не такая острая, какой была ещё две недели назад.