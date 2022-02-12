Протестующие уже добрались до центра: В Париже полиция применила против "Конвоя свободы" слезоточивый газ
Франция и другие страны поддержали дальнобойщиков, протестующих более недели в столице Канады. Главным требованием инициаторов движения стала отмена коронавирусных ограничений.
Скриншот видео © Twitter / dessere88
Полицейские в Париже применили слезоточивый газ против участников движения "Конвой свободы". Видео © Twitter / dessere88
Парижские полицейские разгоняют слезоточивым газом участников движения "Конвой свободы", которые выступают против коронавирусных ограничений.
В автоколонне участвуют в основном легковые автомобили, но есть и небольшие фургоны. Сейчас протестующие добрались до центра столицы и направились в сторону Елисейских полей и Триумфальной арки, сообщает РИА "Новости".
После неоднократного применения полицейскими слезоточивого газа центральные улицы города заволокло едким дымом. Уточняется, что полицейские пресекают любые попытки демонстрантов строить заграждения, также закрыт вход на Елисейские поля.
Протесты дальнобойщиков во Франции начались после появления "Конвоя свободы" на улицах Оттавы в Канаде. Главным требованием инициаторов движения стала отмена коронавирусных ограничений. Так, в канадской провинции Онтарио из-за протестов ранее был введён режим ЧП, полиция Оттавы открыла свыше 50 уголовных дел. Напомним, что акции не прекращаются с 29 января.
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