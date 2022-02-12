Французские фигуристы Пападакис и Сизерон установили мировой рекорд в ритм-танцах
На данный момент спортсмены занимают первое промежуточное место перед заключительной разминкой. Спортивные танцы на льду откатают ещё пять пар.
Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. Фото на обложке © ТАСС / Бобылев Сергей
Французские фигуристы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон установили новый мировой рекорд в ритм-танцах на Олимпиаде в Пекине, набрав 90,83 балла.
Фигуристы обновили свой же предыдущий рекорд в 90,03 балла, установленный на этапе Гран-при NHK Trophy в Японии в 2019 году. На данный момент Пападакис и Сизерон занимают первое промежуточное место перед заключительной разминкой. Ритм-танец откатают ещё пять пар.
Ранее Лайф рассказал, что сборная России выиграла женскую лыжную эстафету на Олимпиаде в Пекине. В составе нашей команды выступали Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.
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