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Французские фигуристы Пападакис и Сизерон установили мировой рекорд в ритм-танцах

На данный момент спортсмены занимают первое промежуточное место перед заключительной разминкой. Спортивные танцы на льду откатают ещё пять пар.

12 февраля, 14:33

Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. Фото на обложке © ТАСС / Бобылев Сергей

Французские фигуристы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон установили новый мировой рекорд в ритм-танцах на Олимпиаде в Пекине, набрав 90,83 балла.

Фигуристы обновили свой же предыдущий рекорд в 90,03 балла, установленный на этапе Гран-при NHK Trophy в Японии в 2019 году. На данный момент Пападакис и Сизерон занимают первое промежуточное место перед заключительной разминкой. Ритм-танец откатают ещё пять пар.

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Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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