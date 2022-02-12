Блинкен заявил о наличии у США опасений о скором нападении России на Украину
При этом дипломат подчеркнул, что, если Москва пойдёт по пути агрессии и продолжит эскалацию конфликта, это приведёт к решительному, масштабному и единому трансатлантическому ответу.
Энтони Блинкен. Фото на обложке © Shutterstock
Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил, что США опасаются российского "нападения" на Украину в ближайшие дни. Об этом сообщается на официальном сайте американского ведомства.
"Госсекретарь Энтони Блинкен переговорил сегодня по телефону с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым, чтобы обсудить острую общую обеспокоенность тем, что Россия может рассматривать возможность продолжения военной агрессии против Украины в ближайшие дни", — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что Блинкен ясно дал понять, что дипломатический путь к урегулированию кризиса остаётся открытым, но это потребует от Москвы деэскалации и участия в добросовестных дискуссиях. При этом Блинкен подчеркнул, что, если Москва пойдёт по пути агрессии и продолжит эскалацию конфликта на Украине, это приведёт к решительному, масштабному и единому трансатлантическому ответу.
Телефонный разговор Блинкена и Лаврова состоялся по инициативе американской стороны сегодня днём. В ходе беседы глава МИД РФ отметил, что провокационная кампания США об "агрессии России" против Киева поощряет саботаж Минских договорённостей.
Напомним, что в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент РФ Владимир Путин назвал алармистскими заявления о подобных "планах". Тем не менее риторика Запада не меняется. 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины.
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