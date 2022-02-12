Блинкен заявил о наличии у США опасений о скором нападении России на Украину

Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил, что США опасаются российского "нападения" на Украину в ближайшие дни. Об этом сообщается на официальном сайте американского ведомства.

"Госсекретарь Энтони Блинкен переговорил сегодня по телефону с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым, чтобы обсудить острую общую обеспокоенность тем, что Россия может рассматривать возможность продолжения военной агрессии против Украины в ближайшие дни", — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что Блинкен ясно дал понять, что дипломатический путь к урегулированию кризиса остаётся открытым, но это потребует от Москвы деэскалации и участия в добросовестных дискуссиях. При этом Блинкен подчеркнул, что, если Москва пойдёт по пути агрессии и продолжит эскалацию конфликта на Украине, это приведёт к решительному, масштабному и единому трансатлантическому ответу.

Телефонный разговор Блинкена и Лаврова состоялся по инициативе американской стороны сегодня днём. В ходе беседы глава МИД РФ отметил, что провокационная кампания США об "агрессии России" против Киева поощряет саботаж Минских договорённостей.