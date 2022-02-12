Ленинградский зоопарк подготовил тематические экскурсии для влюблённых на 14 февраля
Специалисты расскажут не только о "звёздных парочках" зверинца, но и о том, как у самцов и самок разных видов складываются взаимоотношения в дикой природе.
Фото на обложке © Instagram / spbzoopark
14 февраля в 13:00 по случаю Дня святого Валентина в Ленинградском зоопарке состоится тематическая экскурсия, участники которой узнают всё о взаимоотношениях в "звёздных парочках" зверинца. Гостей мероприятия ждёт прогулка по парковой территории и по крытым павильонам зоосада.
"Наши специалисты расскажут не только о наших парочках, но и о том, как у самцов и самок разных видов складываются взаимоотношения в дикой природе", — цитирует газета "Петербургский дневник" сообщение зоопарка.
Кроме того, в 17:00 запланирована ещё одна экскурсия по закрытому сумеречному зоопарку. На необычном свидании влюблённые смогут посмотреть на животных, ведущих активный образ жизни после захода солнца.
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