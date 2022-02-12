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Ленинградский зоопарк подготовил тематические экскурсии для влюблённых на 14 февраля

Специалисты расскажут не только о "звёздных парочках" зверинца, но и о том, как у самцов и самок разных видов складываются взаимоотношения в дикой природе.

12 февраля, 14:10

Фото на обложке © Instagram / spbzoopark

14 февраля в 13:00 по случаю Дня святого Валентина в Ленинградском зоопарке состоится тематическая экскурсия, участники которой узнают всё о взаимоотношениях в "звёздных парочках" зверинца. Гостей мероприятия ждёт прогулка по парковой территории и по крытым павильонам зоосада.

"Наши специалисты расскажут не только о наших парочках, но и о том, как у самцов и самок разных видов складываются взаимоотношения в дикой природе", — цитирует газета "Петербургский дневник" сообщение зоопарка.

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Кроме того, в 17:00 запланирована ещё одна экскурсия по закрытому сумеречному зоопарку. На необычном свидании влюблённые смогут посмотреть на животных, ведущих активный образ жизни после захода солнца.

Ранее психолог назвал три худшие идеи для подарка на День святого Валентина. Эксперт Илья Шабшин объяснил, как в самый романтичный день в году не получить букетом по лицу и не оказаться в полном одиночестве.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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