Ленинградский зоопарк подготовил тематические экскурсии для влюблённых на 14 февраля

14 февраля в 13:00 по случаю Дня святого Валентина в Ленинградском зоопарке состоится тематическая экскурсия, участники которой узнают всё о взаимоотношениях в "звёздных парочках" зверинца. Гостей мероприятия ждёт прогулка по парковой территории и по крытым павильонам зоосада.

"Наши специалисты расскажут не только о наших парочках, но и о том, как у самцов и самок разных видов складываются взаимоотношения в дикой природе", — цитирует газета "Петербургский дневник" сообщение зоопарка.

Кроме того, в 17:00 запланирована ещё одна экскурсия по закрытому сумеречному зоопарку. На необычном свидании влюблённые смогут посмотреть на животных, ведущих активный образ жизни после захода солнца.