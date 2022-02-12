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Глава ДНР Пушилин опроверг сообщения о взрыве в центре Донецка

По словам руководителя республики, "небольшая движуха" произошла на территории, подконтрольной украинским военным.

12 февраля, 14:02

Денис Пушилин. Фото © Facebook / "Команда Пушилина"

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин опроверг ранее появившуюся информацию о взрыве в центре Донецка.

По его словам, ситуация находится под контролем, "небольшая движуха" произошла на территории, подконтрольной украинским военным. Об этом сообщает RT.

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Некоторое время назад жители столицы ДНР в соцсетях сообщали о мощном взрыве. По их словам, последствия взрывной волны были отчётливо слышны примерно в 15:15 по местному времени. По данным телеграм-канала "Военный обозреватель", взрывная волна ощущалась по всему Донецку.

Ранее Пушилин заявил, что Южная Осетия в случае активизации боевых действий будет поддерживать Донбасс. Он добавил, что в случае начала Украиной агрессии в республики Донбасса прибудут добровольцы для защиты русскоязычного населения.


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В последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. А вот Киев, похоже, вовсю готовится к наступлению. По данным Народной милиции ДНР, в Донбасс прибыли польские наёмники для проведения диверсий. Также в регион прибыли националисты Незалежной. Кроме того, сообщалось о зафиксированной украинской бронетехнике возле села Муратово у линии соприкосновения.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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