Глава ДНР Пушилин опроверг сообщения о взрыве в центре Донецка

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин опроверг ранее появившуюся информацию о взрыве в центре Донецка.

По его словам, ситуация находится под контролем, "небольшая движуха" произошла на территории, подконтрольной украинским военным. Об этом сообщает RT.

Некоторое время назад жители столицы ДНР в соцсетях сообщали о мощном взрыве. По их словам, последствия взрывной волны были отчётливо слышны примерно в 15:15 по местному времени. По данным телеграм-канала "Военный обозреватель", взрывная волна ощущалась по всему Донецку.

Ранее Пушилин заявил, что Южная Осетия в случае активизации боевых действий будет поддерживать Донбасс. Он добавил, что в случае начала Украиной агрессии в республики Донбасса прибудут добровольцы для защиты русскоязычного населения.

