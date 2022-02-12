МИД Нидерландов и Италии рекомендовали соотечественникам уехать с Украины

Граждане Нидерландов должны покинуть Украину из-за ситуации с безопасностью. Об этом заявил министр иностранных дел королевства Вопке Хукстра.

"Ситуация с безопасностью уже вызывала беспокойство, и в последние дни она ещё больше ухудшилась. После консультации с союзниками я решил сделать этот шаг и призвать всех голландцев покинуть Украину", — сказано в заявлении министра.

По его словам, большая часть сотрудников нидерландского посольства также покинут Незалежную. Для оказания срочной помощи гражданам остаётся Центр экстренной помощи во Львове. Кроме того, Украину перевели из оранжевой в красную зону в списке стран для туризма, что означает большую опасность при путешествии в эту страну.

Покинуть Украину рекомендовали и в кризисном центре МИД Италии. В дипведомстве уточнили, что ситуация только ухудшается, поэтому согражданам нужно временно уехать из страны на коммерческом транспорте. Также на родину вернут неосновной персонал посольства.