МИД Нидерландов и Италии рекомендовали соотечественникам уехать с Украины
Амстердам также перевёл Незалежную из оранжевой в красную зону в списке стран для туризма, что означает большую опасность при путешествии в это государство.
Посольство Нидерландов в Киеве. Фото © Wikimapia.org
Граждане Нидерландов должны покинуть Украину из-за ситуации с безопасностью. Об этом заявил министр иностранных дел королевства Вопке Хукстра.
"Ситуация с безопасностью уже вызывала беспокойство, и в последние дни она ещё больше ухудшилась. После консультации с союзниками я решил сделать этот шаг и призвать всех голландцев покинуть Украину", — сказано в заявлении министра.
По его словам, большая часть сотрудников нидерландского посольства также покинут Незалежную. Для оказания срочной помощи гражданам остаётся Центр экстренной помощи во Львове. Кроме того, Украину перевели из оранжевой в красную зону в списке стран для туризма, что означает большую опасность при путешествии в эту страну.
Покинуть Украину рекомендовали и в кризисном центре МИД Италии. В дипведомстве уточнили, что ситуация только ухудшается, поэтому согражданам нужно временно уехать из страны на коммерческом транспорте. Также на родину вернут неосновной персонал посольства.
А ранее Лайф рассказывал, что власти Чехии пока не рекомендуют соотечественникам покидать Украину. В свою очередь МИД Эстонии, несмотря на призыв своим гражданам вернуться на родину, не будет оказывать им логистическую поддержку. Однако консульство в Киеве для них открыто, уточнила глава ведомства.
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