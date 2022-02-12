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МИД Нидерландов и Италии рекомендовали соотечественникам уехать с Украины

Амстердам также перевёл Незалежную из оранжевой в красную зону в списке стран для туризма, что означает большую опасность при путешествии в это государство.

12 февраля, 13:54
<p>Посольство Нидерландов в Киеве. Фото © <a href="http://wikimapia.org/4867827/Netherlands-Embassy#/photo/1737187" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikimapia.org</a></p>

Посольство Нидерландов в Киеве. Фото © Wikimapia.org

Граждане Нидерландов должны покинуть Украину из-за ситуации с безопасностью. Об этом заявил министр иностранных дел королевства Вопке Хукстра.

"Ситуация с безопасностью уже вызывала беспокойство, и в последние дни она ещё больше ухудшилась. После консультации с союзниками я решил сделать этот шаг и призвать всех голландцев покинуть Украину", — сказано в заявлении министра.

По его словам, большая часть сотрудников нидерландского посольства также покинут Незалежную. Для оказания срочной помощи гражданам остаётся Центр экстренной помощи во Львове. Кроме того, Украину перевели из оранжевой в красную зону в списке стран для туризма, что означает большую опасность при путешествии в эту страну.

МИД Германии рекомендовал своим гражданам покинуть Украину

МИД Германии рекомендовал своим гражданам покинуть Украину

Покинуть Украину рекомендовали и в кризисном центре МИД Италии. В дипведомстве уточнили, что ситуация только ухудшается, поэтому согражданам нужно временно уехать из страны на коммерческом транспорте. Также на родину вернут неосновной персонал посольства.

А ранее Лайф рассказывал, что власти Чехии пока не рекомендуют соотечественникам покидать Украину. В свою очередь МИД Эстонии, несмотря на призыв своим гражданам вернуться на родину, не будет оказывать им логистическую поддержку. Однако консульство в Киеве для них открыто, уточнила глава ведомства.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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