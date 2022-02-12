Юсуповский дворец в Петербурге запустил дистанционные мастер-классы для детей

Сотрудники Юсуповского дворца в Санкт-Петербурге в эти выходные проводят детские онлайн- и экспресс-мастер-классы. В культурном центре на Мойке уточнили, что занятия позволят приоткрыть тайны, которые хранят легендарные интерьеры старинного здания.

Красная императорская гостиная. Фото © VK / "Юсуповский дворец"

"В первый день проекта с помощью своих телефонов и планшетов самые маленькие наши посетители узнают всё о волшебных дверях, которые никуда не ведут, а во второй день они смогут побывать в Музыкальной гостиной и узнать секреты старинной музыкальной шкатулки — механического органа", — рассказала в беседе с газетой "Петербургский дневник" директор Юсуповского дворца Нина Кукурузова.

Участники мастер-классов научатся сами создавать настоящие короны и открытки с сюрпризом в дворцовом стиле, в этом им поможет педагог детских абонементов Юсуповского дворца. Посмотреть мастер-классы и экскурсии можно на официальном сайте и на страницах учреждения в соцсетях.