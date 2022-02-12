Адвокат украинского срочника Рябчука отказался считать видео расстрела доказательством

По словам Гордеева, видео попало в Сеть от следователя или органов следствия, после чего и было начато расследование за превышение полномочий, однако в отношении кого именно, адвокат не указал. По его словам, как только сторона защиты получит информацию о том, что видео является частью досудебного расследования, то обязательно озвучит по нему свою позицию.