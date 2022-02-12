Адвокат украинского срочника Рябчука отказался считать видео расстрела доказательством
По мнению юриста, в Сети оно оказалось от следователя или органов следствия. До момента включения ролика как части досудебного расследования сторона защиты не будет озвучивать свою позицию.
Кадр видео © "Страна.ua"
Денис Гордеев, адвокат украинского солдата-срочника Артёма Рябчука, расстрелявшего сослуживцев в Днепре, считает, что видео происшествия не является доказательством вины его подзащитного. Об этом юрист заявил в ходе пресс-конференции.
По словам Гордеева, видео попало в Сеть от следователя или органов следствия, после чего и было начато расследование за превышение полномочий, однако в отношении кого именно, адвокат не указал. По его словам, как только сторона защиты получит информацию о том, что видео является частью досудебного расследования, то обязательно озвучит по нему свою позицию.
Напомним, что бойня произошла 27 января на территории завода "Южмаш" в Днепре. Стрельбу открыл срочник Артём Рябчук, в результате пять человек погибли, а ещё пятеро получили ранения. Стрелка задержали, он сам связался с правоохранителями и сдался в руки властям. Рябчуку грозит пожизненное заключение. Следствие будет проверять, не оказывалось ли на военнослужащего "психологическое давление в коллективе", при этом в Раде уже заявили, что срочник в течение пары месяцев подвергался дедовщине. На суде он полностью признал вину, правда, спустя несколько дней отказался от своих показаний.
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