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Адвокат украинского срочника Рябчука отказался считать видео расстрела доказательством

По мнению юриста, в Сети оно оказалось от следователя или органов следствия. До момента включения ролика как части досудебного расследования сторона защиты не будет озвучивать свою позицию.

12 февраля, 13:35
<p>Кадр видео © <a href="https://t.me/stranaua" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Страна.ua"</a></p>

Кадр видео © "Страна.ua"

Денис Гордеев, адвокат украинского солдата-срочника Артёма Рябчука, расстрелявшего сослуживцев в Днепре, считает, что видео происшествия не является доказательством вины его подзащитного. Об этом юрист заявил в ходе пресс-конференции.

По словам Гордеева, видео попало в Сеть от следователя или органов следствия, после чего и было начато расследование за превышение полномочий, однако в отношении кого именно, адвокат не указал. По его словам, как только сторона защиты получит информацию о том, что видео является частью досудебного расследования, то обязательно озвучит по нему свою позицию.

"Терпел-терпел, и...": Украинский срочник Рябчук объяснил, почему расстрелял сослуживцев

"Терпел-терпел, и...": Украинский срочник Рябчук объяснил, почему расстрелял сослуживцев

Напомним, что бойня произошла 27 января на территории завода "Южмаш" в Днепре. Стрельбу открыл срочник Артём Рябчук, в результате пять человек погибли, а ещё пятеро получили ранения. Стрелка задержали, он сам связался с правоохранителями и сдался в руки властям. Рябчуку грозит пожизненное заключение. Следствие будет проверять, не оказывалось ли на военнослужащего "психологическое давление в коллективе", при этом в Раде уже заявили, что срочник в течение пары месяцев подвергался дедовщине. На суде он полностью признал вину, правда, спустя несколько дней отказался от своих показаний.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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