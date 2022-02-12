Глава МИД ФРГ Бербок сообщила об усилении мер по предотвращению украинского кризиса
В настоящий момент в Министерстве иностранных дел Германии проходит совещание с соответствующими ведомствами и органами безопасности для реализации этих решений, отметила глава ведомства.
Анналена Бербок. Фото на обложке © Facebook / Annalena Baerbock
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сообщила, что Берлин решил "усилить меры" по предотвращению украинского кризиса. Об этом сообщается в твиттере МИД ФРГ.
"Я решила усилить меры по предотвращению кризиса, которые уже были приняты. В настоящий момент в Министерстве иностранных дел проходит совещание с соответствующими ведомствами и органами безопасности для реализации этих решений", — написала Бербок.
Ранее Лайф сообщал, что МИД Германии рекомендовал своим гражданам покинуть территорию Украины, если их пребывание в этой стране необязательно. К слову, также стало известно, что ещё пять стран призвали своих граждан покинуть Незалежную. Речь идёт о Латвии, Эстонии, Финляндии, Северной Македонии и Канаде. Призывы звучат на фоне заявлений западных политиков и СМИ о якобы готовящемся российском "вторжении".
В последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент РФ Владимир Путин назвал алармистскими заявления о подобных "планах". Тем не менее риторика Запада не меняется. Так, американская газета Politico заявила, что президент США Джо Байден назвал 16 февраля датой "вторжения" России на Украину. По данным издания, об этом он якобы заявил во время общения с союзниками. Однако некоторые европейские дипломаты не поверили американскому лидеру и заявили, что "отказываются такое покупать".
Комментариев: 0