Глава МИД ФРГ Бербок сообщила об усилении мер по предотвращению украинского кризиса

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сообщила, что Берлин решил "усилить меры" по предотвращению украинского кризиса. Об этом сообщается в твиттере МИД ФРГ.

"Я решила усилить меры по предотвращению кризиса, которые уже были приняты. В настоящий момент в Министерстве иностранных дел проходит совещание с соответствующими ведомствами и органами безопасности для реализации этих решений", — написала Бербок.

Ранее Лайф сообщал, что МИД Германии рекомендовал своим гражданам покинуть территорию Украины, если их пребывание в этой стране необязательно. К слову, также стало известно, что ещё пять стран призвали своих граждан покинуть Незалежную. Речь идёт о Латвии, Эстонии, Финляндии, Северной Македонии и Канаде. Призывы звучат на фоне заявлений западных политиков и СМИ о якобы готовящемся российском "вторжении".

