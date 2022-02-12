Представитель МИД РФ Полищук сравнил действия Киева с поведением избалованного ребёнка

Украина на заседаниях Контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины и "нормандской четвёрки" ведёт себя словно избалованный ребёнок, пытаясь исказить положения Минских соглашений. Об этом в беседе с РИА "Новости" заявил директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

"На таких встречах Киев часто ведёт себя как enfant terrible, избалованный ребёнок, пытаясь исказить положения, чёрным по белому записанные в комплексе мер", — сказал дипломат.

Такое заявление Полищук сделал после прошедшего на этой неделе онлайн-заседания Контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины и встречи советников лидеров "нормандских" стран в Берлине. По его словам, и то и другое вновь прошло безрезультатно.