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Представитель МИД РФ Полищук сравнил действия Киева с поведением избалованного ребёнка

Такое заявление дипломат сделал после прошедшего на этой неделе онлайн-заседания контактной группы и встречи советников лидеров "нормандских" стран в Берлине.

12 февраля, 13:16

Здание МИД РФ. Фото на обложке © Shutterstock

Украина на заседаниях Контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины и "нормандской четвёрки" ведёт себя словно избалованный ребёнок, пытаясь исказить положения Минских соглашений. Об этом в беседе с РИА "Новости" заявил директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

"На таких встречах Киев часто ведёт себя как enfant terrible, избалованный ребёнок, пытаясь исказить положения, чёрным по белому записанные в комплексе мер", — сказал дипломат.

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Такое заявление Полищук сделал после прошедшего на этой неделе онлайн-заседания Контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины и встречи советников лидеров "нормандских" стран в Берлине. По его словам, и то и другое вновь прошло безрезультатно.

Ранее бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко заявила, что, по её мнению, эскалация ситуации у границ Незалежной связана с желанием принудить Киев к выполнению Минских соглашений. Она также усомнилась в том, что Россия готовит "вторжение". Ссылаясь на экспертов, Тимошенко привела несколько факторов, указывающих на маловероятность войны.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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