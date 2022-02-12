Учёные впервые разработали рыбку-робота из клеток человеческого сердца

Американские учёные из Гарвардского университета и Университета Эмори создали первую в мире автономную биогибридную рыбу-робота, которая состоит из клеток сердечной мышцы человека, а также бумаги и гидрогеля. Результаты исследования специалистов опубликованы в журнале Science.

Отмечается, что рыба-робот весит всего 25 миллиграммов и способна самостоятельно плавать в воде. Движение аппарата обеспечивается за счёт воссоздания мышечных сокращений работающего сердца. У устройства также есть хвостовой плавник, который состоит из двух слоёв кардиомиоцитов, выращенных из стволовых клеток человека. При запуске одна сторона растягивается, а другая сжимается в непрерывном режиме, что позволяет роботу работать автономно до 108 дней.

Исследователи планируют использовать разработку в будущем при создании сложных самоподдерживающихся биомеханических устройств. Кроме того, по их мнению, устройство позволит научному сообществу улучшить понимание работы человеческого сердца и даже вырастить его искусственный аналог.