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Учёные впервые разработали рыбку-робота из клеток человеческого сердца

У неё есть хвостовой плавник, который состоит из двух слоёв кардиомиоцитов, выращенных из стволовых клеток человека. Запуск устройства позволяет ему работать автономно до 108 дней.

12 февраля, 13:06

Рыбка-робот. Фото © Пресс-служба Гарвардской школы инженерных и прикладных наук имени Джона Полсона

Американские учёные из Гарвардского университета и Университета Эмори создали первую в мире автономную биогибридную рыбу-робота, которая состоит из клеток сердечной мышцы человека, а также бумаги и гидрогеля. Результаты исследования специалистов опубликованы в журнале Science.

Отмечается, что рыба-робот весит всего 25 миллиграммов и способна самостоятельно плавать в воде. Движение аппарата обеспечивается за счёт воссоздания мышечных сокращений работающего сердца. У устройства также есть хвостовой плавник, который состоит из двух слоёв кардиомиоцитов, выращенных из стволовых клеток человека. При запуске одна сторона растягивается, а другая сжимается в непрерывном режиме, что позволяет роботу работать автономно до 108 дней.

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Исследователи планируют использовать разработку в будущем при создании сложных самоподдерживающихся биомеханических устройств. Кроме того, по их мнению, устройство позволит научному сообществу улучшить понимание работы человеческого сердца и даже вырастить его искусственный аналог.

Ранее Лайф сообщал, что учёные создали робота, способного определять вооружённых людей в школах. Он англо- и испаноязычный. Первый прототип уже почти готов к работе в старшей школе округа Кливленд в США.


Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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