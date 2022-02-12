Спортивный психолог Фомин объяснил, как на Валиевой может сказаться допинговый скандал
Лучшим ответом всем является улыбка, отметил он, и фигуристка её демонстрирует. Это свидетельствует и о большом заделе к победе. Важно ощущать себя победителем в голове, добавил специалист.
Камила Валиева в окружении тренеров на тренировке 12 февраля. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Ситуация с допинговым скандалом вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой не может не сказаться на её состоянии, ведь она находится в стрессе. Такое мнение высказал спортивный психолог Евгений Фомин.
"Безусловно, это удар и по амбициям, и по самолюбию, и по уверенности спортсмена. Это может быть тревожное состояние. Стресс, переходящий в тревогу. Это может быть определённый депрессивный характер состояния, когда человек ощущает беспомощность", — приводит его слова телеканал "360".
Когда спортсмен перед стартами встречает непреодолимые препятствия, они могут рождать ощущение беспомощности, заметил специалист. В таком случае важно с человеком разговаривать, добавил Фомин, выяснять, что он чувствует, как расценивает ситуацию. Нужно разложить происходящее, чтобы найти и убрать зёрна сомнений.
"Это приводит на уровень соматизации. Например, когда человек чувствует беспомощность эмоционально и физически тоже. Ощущает тяжёлые руки, ватные ноги, тяжесть в голове, ощущение пустоты в теле. Отсутствие мотивации, безусловно, на уровне физики отражается. Мысли человека и его эмоциональное состояние могут влиять в том числе и на физическое состояние", — уточнил психолог.
Сейчас же лучшим ответом всем является улыбка, и Валиева её демонстрирует. Это свидетельствует и о большом заделе к победе. Важно ощущать себя победителем в голове, добавил Фомин.
Ранее официально стало известно, что в допинг-пробе Валиевой было обнаружено запрещённое вещество триметазидин. Спортсменку отстранили, но она опротестовала решение, РУСАДА разрешило ей продолжить выступления на Олимпиаде в Пекине. Однако после этого Международный олимпийский комитет подал протест. Его рассмотрением займётся выездная панель CAS в Пекине. По словам главы Минспорта РФ Олега Матыцина, рассмотрение дела состоится 13 февраля.
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