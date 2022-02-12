НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Спортивный психолог Фомин объяснил, как на Валиевой может сказаться допинговый скандал

Лучшим ответом всем является улыбка, отметил он, и фигуристка её демонстрирует. Это свидетельствует и о большом заделе к победе. Важно ощущать себя победителем в голове, добавил специалист.

12 февраля, 12:58
4669
<p>Камила Валиева в окружении тренеров на тренировке 12 февраля. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Камила Валиева в окружении тренеров на тренировке 12 февраля. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Ситуация с допинговым скандалом вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой не может не сказаться на её состоянии, ведь она находится в стрессе. Такое мнение высказал спортивный психолог Евгений Фомин.

"Безусловно, это удар и по амбициям, и по самолюбию, и по уверенности спортсмена. Это может быть тревожное состояние. Стресс, переходящий в тревогу. Это может быть определённый депрессивный характер состояния, когда человек ощущает беспомощность", — приводит его слова телеканал "360".

Решение по допинговому делу Валиевой будет оглашено 14 февраля

Решение по допинговому делу Валиевой будет оглашено 14 февраля

Когда спортсмен перед стартами встречает непреодолимые препятствия, они могут рождать ощущение беспомощности, заметил специалист. В таком случае важно с человеком разговаривать, добавил Фомин, выяснять, что он чувствует, как расценивает ситуацию. Нужно разложить происходящее, чтобы найти и убрать зёрна сомнений.

"Это приводит на уровень соматизации. Например, когда человек чувствует беспомощность эмоционально и физически тоже. Ощущает тяжёлые руки, ватные ноги, тяжесть в голове, ощущение пустоты в теле. Отсутствие мотивации, безусловно, на уровне физики отражается. Мысли человека и его эмоциональное состояние могут влиять в том числе и на физическое состояние", — уточнил психолог.

Сейчас же лучшим ответом всем является улыбка, и Валиева её демонстрирует. Это свидетельствует и о большом заделе к победе. Важно ощущать себя победителем в голове, добавил Фомин.

"Нет причин наказывать": Washington Post выпустила статью в поддержку фигуристки Валиевой

"Нет причин наказывать": Washington Post выпустила статью в поддержку фигуристки Валиевой

Ранее официально стало известно, что в допинг-пробе Валиевой было обнаружено запрещённое вещество триметазидин. Спортсменку отстранили, но она опротестовала решение, РУСАДА разрешило ей продолжить выступления на Олимпиаде в Пекине. Однако после этого Международный олимпийский комитет подал протест. Его рассмотрением займётся выездная панель CAS в Пекине. По словам главы Минспорта РФ Олега Матыцина, рассмотрение дела состоится 13 февраля.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1