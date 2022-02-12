Warner Bros. показала тизер супергеройских фильмов DC 2022 года

Компания DC опубликовала на своём официальном YouTube-канале тизер с фрагментами из супергеройских фильмов киновселенной DC, премьеры которых запланированы на 2022 год.

В тизере появились кадры из блокбастеров "Чёрный Адам", "Аквамен 2", "Бэтмен" и "Флэш", а некоторые фрагменты из трейлера поклонникам показали впервые. Так, в ролике появился чародей Доктор Фейт, которого сыграл ирландский актёр Пирс Броснан.

Фильм "Бэтмен" с Робертом Паттинсоном в главной роли выйдет в российских кинотеатрах 2 марта 2022 года, "Чёрный Адам" с Дуэйном Скалой Джонсоном можно будет увидеть уже 29 июля, "Флэш" — 3 ноября, а премьера "Аквамена 2" запланирована на 16 декабря.