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Warner Bros. показала тизер супергеройских фильмов DC 2022 года

Так, в ролике появился чародей Доктор Фейт, которого сыграл Пирс Броснан. А премьера "Чёрного Адама" с Дуэйном Скалой Джонсоном в главной роли запланирована на 29 июля этого года.

12 февраля, 12:49

Скриншот © YouTube / DC

Компания DC опубликовала на своём официальном YouTube-канале тизер с фрагментами из супергеройских фильмов киновселенной DC, премьеры которых запланированы на 2022 год.

В тизере появились кадры из блокбастеров "Чёрный Адам", "Аквамен 2", "Бэтмен" и "Флэш", а некоторые фрагменты из трейлера поклонникам показали впервые. Так, в ролике появился чародей Доктор Фейт, которого сыграл ирландский актёр Пирс Броснан.

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Фильм "Бэтмен" с Робертом Паттинсоном в главной роли выйдет в российских кинотеатрах 2 марта 2022 года, "Чёрный Адам" с Дуэйном Скалой Джонсоном можно будет увидеть уже 29 июля, "Флэш" — 3 ноября, а премьера "Аквамена 2" запланирована на 16 декабря.

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Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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