Норвегия с 12 февраля отменяет большинство антиковидных ограничений

С 12 февраля власти Норвегии отменяют практически все ограничения, которые были приняты в стране из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил премьер-министр государства Йонас Гар Стёре в ходе пресс-конференции.

"Мы отменяем практически все ограничения, включая соблюдение безопасной дистанции в метр, требование носить защитную маску и требование об изоляции", — сказал он.

Стёре отметил, что пандемия больше неопасна для здоровья значительной части населения, поскольку "омикрон" вызывает менее тяжёлое течение болезни. К тому же норвежцы вакцинировались от ковида.

Вместе с тем отменяется требование о регистрации въезда в Норвегию. Однако требование сдавать тест на коронавирус перед поездкой и после въезда на архипелаг Шпицберген пока сохранится. Архипелаг также остаётся закрытым для полётов иностранных чартеров.

По данным портала Worldometer, с начала пандемии в Норвегии выявлено 1 009 926 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией, а число смертей составляет 1513. При этом выздоровевших от ковида насчитывается 88 952. В мировом рейтинге по распространению коронавируса Норвегия стоит на 54-м месте — между Хорватией и Ливаном.