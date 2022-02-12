НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Минздрав РФ открыл медцентр для лечения детей с коронавирусом

Учреждение имеет 330 коек, в том числе 30 реанимационных, а также восемь операционных для оказания экстренной хирургической помощи, пояснили в министерстве.

12 февраля, 10:30
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Авилов Александр</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Авилов Александр

Специализированный центр инфекционных болезней для детей с коронавирусом открыт на базе НМИЦ здоровья детей в связи с ростом заболеваемости. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе Минздрава РФ.

"В связи с нарастанием случаев заражения CoViD-19 у детей, Клиника высоких технологий НМИЦ здоровья детей Минздрава России перепрофилирована в Центр инфекционных болезней", — сообщили в министерстве.

Там уточнили, что круглосуточную медицинскую помощь малышам с подозрением или подтверждённым диагнозом новой коронавирусной инфекции сотрудники медучреждения начали оказывать с 10 февраля.

Педиатр Токарев заявил о росте во время пандемии числа больных диабетом детей

Педиатр Токарев заявил о росте во время пандемии числа больных диабетом детей

Ковидный центр имеет 330 коек, в том числе 30 реанимационных, а также восемь операционных для оказания экстренной хирургической помощи, добавили в пресс-службе Минздрава.

"Следует быть настороженными родителям детей с хроническими заболеваниями, ведь, как мы знаем, у такой категории пациентов любой штамм CoViD-19 протекает тяжелее. В случае если состояние ребёнка требует госпитализации, наш Центр готов принять и обеспечить маленького пациента высококвалифицированной медицинской помощью", — сообщил директор НМИЦ здоровья детей Андрей Фисенко.

Инфекционист Горелов: Постковидный синдром наблюдается у каждого третьего ребёнка

Инфекционист Горелов: Постковидный синдром наблюдается у каждого третьего ребёнка

Ранее Лайф сообщал, что с 14 февраля в поликлиниках Москвы увеличат объёмы плановой помощи. Это решение связано с улучшением ситуации с ковидом в российской столице: пройден пик заболеваемости "омикроном".

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1