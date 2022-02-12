Минздрав РФ открыл медцентр для лечения детей с коронавирусом

Специализированный центр инфекционных болезней для детей с коронавирусом открыт на базе НМИЦ здоровья детей в связи с ростом заболеваемости. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе Минздрава РФ.

"В связи с нарастанием случаев заражения CoViD-19 у детей, Клиника высоких технологий НМИЦ здоровья детей Минздрава России перепрофилирована в Центр инфекционных болезней", — сообщили в министерстве.

Там уточнили, что круглосуточную медицинскую помощь малышам с подозрением или подтверждённым диагнозом новой коронавирусной инфекции сотрудники медучреждения начали оказывать с 10 февраля.

Ковидный центр имеет 330 коек, в том числе 30 реанимационных, а также восемь операционных для оказания экстренной хирургической помощи, добавили в пресс-службе Минздрава.

"Следует быть настороженными родителям детей с хроническими заболеваниями, ведь, как мы знаем, у такой категории пациентов любой штамм CoViD-19 протекает тяжелее. В случае если состояние ребёнка требует госпитализации, наш Центр готов принять и обеспечить маленького пациента высококвалифицированной медицинской помощью", — сообщил директор НМИЦ здоровья детей Андрей Фисенко.