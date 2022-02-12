В России за сутки госпитализировали 18 597 человек с коронавирусом
За этот же период полностью излечилось от болезни 112 658 человек, что на 0,4% больше, чем днём ранее.
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В России за прошедшие сутки с коронавирусом госпитализировали 18 597 человек. Этот показатель на 3,55% меньше, чем днём ранее, 11 февраля. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением болезни.
Отмечается, что за последние 24 часа от CoViD-19 полностью излечилось 112 658 человек, а число выздоровевших за всё время достигло 11 134 291. Всего в России выявили 13 935 560 случаев коронавируса, из которых 203 766 — за прошедшие сутки. За всё время в стране зарегистрировали 339 542 летальных исхода, за последние 24 часа этот показатель увеличился на 729.
Ранее эпидемиолог Александр Горелов заявил, что подвид "омикрона" ВА.2 протекает не тяжелее исходного варианта штамма. На сегодняшний день эта мутация преобладает в некоторых странах. Причём вторая волна пандемии началась из-за распространения именно этого подвида.
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