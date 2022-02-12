В России за сутки госпитализировали 18 597 человек с коронавирусом

В России за прошедшие сутки с коронавирусом госпитализировали 18 597 человек. Этот показатель на 3,55% меньше, чем днём ранее, 11 февраля. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением болезни.

Отмечается, что за последние 24 часа от CoViD-19 полностью излечилось 112 658 человек, а число выздоровевших за всё время достигло 11 134 291. Всего в России выявили 13 935 560 случаев коронавируса, из которых 203 766 — за прошедшие сутки. За всё время в стране зарегистрировали 339 542 летальных исхода, за последние 24 часа этот показатель увеличился на 729.