Эпидемиолог Горелов: Подвид "омикрона" ВА.2 протекает не тяжелее исходного варианта штамма

Подвид штамма коронавируса "омикрон", получивший название ВА.2, является более заразным, но не протекает тяжелее изначального варианта. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов в беседе с ТАСС.

"Линия ВА.2 более заразительная, чем исходный вариант "омикрона". Но нельзя сказать, что инфекция, обусловленная "омикроном" ВА.2, будет протекать тяжелее, чем исходный вариант штамма "омикрон". Он является более заразным, но не более тяжёлым", — сообщил он.

Горелов добавил, что в некоторых странах началась вторая волна пандемии коронавируса из-за распространяющегося подвида "омикрона". Причём ВА.2 на сегодняшний день является преобладающей формой в этих государствах.