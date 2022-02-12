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Эпидемиолог Горелов: Подвид "омикрона" ВА.2 протекает не тяжелее исходного варианта штамма

На сегодняшний день эта мутация преобладает в некоторых странах. Причём вторая волна пандемии началась из-за распространения именно этого подвида.

12 февраля, 07:34

Фото на обложке © Pixabay

Подвид штамма коронавируса "омикрон", получивший название ВА.2, является более заразным, но не протекает тяжелее изначального варианта. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов в беседе с ТАСС.

"Линия ВА.2 более заразительная, чем исходный вариант "омикрона". Но нельзя сказать, что инфекция, обусловленная "омикроном" ВА.2, будет протекать тяжелее, чем исходный вариант штамма "омикрон". Он является более заразным, но не более тяжёлым", — сообщил он.

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Горелов добавил, что в некоторых странах началась вторая волна пандемии коронавируса из-за распространяющегося подвида "омикрона". Причём ВА.2 на сегодняшний день является преобладающей формой в этих государствах.

Ранее главврачи коронавирусных больниц назвали особенности течения "дельты" и "омикрона". Медики Валерий Стрижелецкий и Татьяна Суровцева пояснили, что новый штамм далеко не так безобиден, как считают многие, да и коварная предыдущая вариация никуда не делась.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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