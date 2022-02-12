Врач Половодова предупредила о риске развития онкологии из-за сна не в полной темноте
В свою очередь сомнолог Царёва добавила, что это также сказывается на психике, а затем на пищеварении и сердечно-сосудистой системе. Поэтому человеку нужно создать все условия для отдыха.
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Из-за того, что человек спит не в полной темноте, возникает риск развития онкологических заболеваний. Всё дело в том, что у него перестаёт вырабатываться гормон мелатонин, который отвечает за биологические ритмы организма, рассказала заместитель главного врача Ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики, кандидат биологических наук Наталья Половодова в беседе с Ura.ru.
"Многие несерьёзно относятся к теме полного затемнения в спальне, а ведь этот фактор имеет колоссальное значение для здоровья человека, так как только в таких условиях может произойти выработка гормона мелатонина. Если не придерживаться этих правил, начнутся нарушения сна, что является одним из факторов развития онкологических заболеваний", — сказала Половодова.
С её словами согласилась и врач-невролог, сомнолог Елена Царёва. Она подчеркнула, что выработка мелатонина зависит от уровня яркости окружающей обстановки, в которой вы спите. Если концентрация гормона сна снижается, то "нарушается сон, начинают страдать почти все органы и ткани". Изначально это сказывается на психике, а затем на пищеварении и сердечно-сосудистой системе. А в длительной перспективе может привести к развитию онкологии, добавила Царёва.
Ранее врач-невролог Павел Кокотов предупредил об опасностях сна на раскладушке и надувном матрасе. Специалист отметил, что такие спальные места дают эффект гамака, когда ноги и голова вверху, а поясница и туловище оказываются внизу. В долгосрочной перспективе это может привести к болезням.
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