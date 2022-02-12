Польский премьер Моравецкий указал на проигрыш Европы в противостоянии с Россией
По его словам, РФ может влиять на решения по поводу Украины благодаря тому, что европейские страны зависят от российского газа. В связи с этим он призвал их к солидарности и единству.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Фото © Facebook / Mateusz Morawiecki
Сейчас Европа проигрывает в противостоянии с Россией не только в экономическом, но и политическом плане. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в своей статье для британской газеты The Daily Telegraph.
"Перед лицом растущей российской угрозы европейские правительства в основном были пассивны. У лидеров не хватало мужества и решимости порвать деловые связи с Кремлём. Петля затягивается на шее Европы, а не Москвы. Европа проигрывает противостояние не только в экономическом измерении, пример тому — рост цен на газ, но и политически", — написал он.
По его словам, Москва "цинично и эффективно пользуется европейской слабостью", осуществляя "до боли рациональную политику". Он также отметил, что РФ может влиять на решения по поводу Украины благодаря тому, что Европа зависит от российского газа. В связи с этим Моравецкий призвал европейские страны и их партнёров к солидарности и сотрудничеству. По его словам, события на восточных рубежах Евросоюза должны стать "последним предупреждением". Самый эффективный аргумент Запада — угроза санкций и "недвусмысленное намерение" заблокировать запуск трубопровода "Северный поток – 2", уточнил он.
"Эту позицию должны разделять не только Польша вместе с другими центральноевропейскими странами. В критической ситуации нам нужны подлинные лидеры, чтобы покончить с угрозой и вернуть Европу на путь безопасности и развития", — добавил Моравецкий.
Лайф писал, что в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции". А 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе.
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