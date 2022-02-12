Польский премьер Моравецкий указал на проигрыш Европы в противостоянии с Россией

Сейчас Европа проигрывает в противостоянии с Россией не только в экономическом, но и политическом плане. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в своей статье для британской газеты The Daily Telegraph.

"Перед лицом растущей российской угрозы европейские правительства в основном были пассивны. У лидеров не хватало мужества и решимости порвать деловые связи с Кремлём. Петля затягивается на шее Европы, а не Москвы. Европа проигрывает противостояние не только в экономическом измерении, пример тому — рост цен на газ, но и политически", — написал он.

По его словам, Москва "цинично и эффективно пользуется европейской слабостью", осуществляя "до боли рациональную политику". Он также отметил, что РФ может влиять на решения по поводу Украины благодаря тому, что Европа зависит от российского газа. В связи с этим Моравецкий призвал европейские страны и их партнёров к солидарности и сотрудничеству. По его словам, события на восточных рубежах Евросоюза должны стать "последним предупреждением". Самый эффективный аргумент Запада — угроза санкций и "недвусмысленное намерение" заблокировать запуск трубопровода "Северный поток – 2", уточнил он.