Кличко заявил, что власти Украины утвердили план эвакуации населения Киева

Власти Киева готовятся к работе в условиях возможной чрезвычайной ситуации и утвердили план эвакуации населения на такой случай. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

По его словам, план определяет местонахождение сборных эвакуационных пунктов, количество необходимого транспорта и безопасные районы для размещения населения. Градоначальник отметил, что всего в фонд защитных сооружений гражданской защиты города входит более 500 хранилищ и около 4,5 тысячи сооружений двойного использования.

"Наши усилия направлены как на то, чтобы предотвратить или преодолеть возможные провокации, так и выстоять в условиях военного нападения. Мы действуем по чёткому плану", — приводит слова Кличко Киевская городская государственная администрация (КГГА).

Кличко также напомнил, что на данный момент разворачиваются силы территориальной бригады для обороны Киева. К слову, ранее он пообещал в случае войны "пойти на Россию" с автоматом.