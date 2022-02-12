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Кличко заявил, что власти Украины утвердили план эвакуации населения Киева

Он определяет местонахождение сборных эвакуационных пунктов, количество необходимого транспорта и безопасные районы для размещения жителей.

12 февраля, 05:19
<p>Виталий Кличко. Фото © <a href="https://kyivcity.gov.ua/photo/onovlennya_merezhi_shvidkisnogo_tramvaya/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kyivcity.gov.ua</a></p>

Виталий Кличко. Фото © kyivcity.gov.ua

Власти Киева готовятся к работе в условиях возможной чрезвычайной ситуации и утвердили план эвакуации населения на такой случай. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

По его словам, план определяет местонахождение сборных эвакуационных пунктов, количество необходимого транспорта и безопасные районы для размещения населения. Градоначальник отметил, что всего в фонд защитных сооружений гражданской защиты города входит более 500 хранилищ и около 4,5 тысячи сооружений двойного использования.

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"Наши усилия направлены как на то, чтобы предотвратить или преодолеть возможные провокации, так и выстоять в условиях военного нападения. Мы действуем по чёткому плану", — приводит слова Кличко Киевская городская государственная администрация (КГГА).

Кличко также напомнил, что на данный момент разворачиваются силы территориальной бригады для обороны Киева. К слову, ранее он пообещал в случае войны "пойти на Россию" с автоматом.

Боксёр Владимир Кличко вступит в бригаду территориальной обороны Киева

Боксёр Владимир Кличко вступит в бригаду территориальной обороны Киева

В последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется. 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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