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Полянский оценил заявления США о "вторжении" России: У паникёров открылось второе дыхание

Первый зампостпреда РФ при ООН предположил, что США сами могут напасть на Украину, чтобы оправдать такую "паническую кампанию". Раздуваемая Вашингтоном "истерия" не идёт на убыль, отметил дипломат.

12 февраля, 02:19
<p>Зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский. Фото © ТАСС / Zuma</p>

Зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский. Фото © ТАСС / Zuma

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, комментируя заявление советника американского президента по нацбезопасности Джейка Салливана о том, что РФ якобы может "напасть" на Украину уже на следующей неделе, заявил, что "у паникёров открылось второе дыхание".

"Некоторые здравомыслящие люди надеялись, что истерия, раздуваемая США, пошла на убыль. Может быть, они сглазили, потому что у паникёров явно открылось второе дыхание", — написал Полянский в "Твиттере".

Антонов: Заявления властей США о "вторжении" РФ на Украину не подкреплены доказательствами

Антонов: Заявления властей США о "вторжении" РФ на Украину не подкреплены доказательствами

Полянский предположил, что США сами могут вторгнуться на Украину. "Кто-то же должен — после такой панической кампании", — отметил дипломат.

Ранее Салливан заявил, что "вторжение" РФ на Украину якобы может начаться во время Олимпиады в Пекине, которая заканчивается 20 февраля. При этом, по его словам, Вашингтон не утверждает, что Москва приняла окончательное решение о применении силы против Киева. Также Салливан заявил, что США готовы как к диалогу с РФ, так и к санкциям.

МИД РФ обвинил страны Запада и СМИ в сговоре для нагнетания напряжённости вокруг Украины

МИД РФ обвинил страны Запада и СМИ в сговоре для нагнетания напряжённости вокруг Украины

В последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент РФ Владимир Путин назвал алармистскими заявления о подобных "планах". Тем не менее риторика Запада не меняется. 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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