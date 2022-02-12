Süddeutsche Zeitung: Telegram заблокировал 64 канала по требованию властей Германии

Мессенджер Telegram заблокировал 64 канала за антисемитизм и разжигание ненависти по требованиям МВД и уголовной полиции Германии. Это произошло после того, как 10 февраля состоялась вторая встреча между Федеральным правительством ФРГ и представителями компании, сообщает со ссылкой на источники в службах безопасности газета Süddeutsche Zeitung.

По данным издания, ранее федеральное ведомство уголовной полиции направило в Telegram соответствующие запросы по указанным группам. Основатель компании Павел Дуров не присутствовал на второй встрече, однако отмечается, что он принимал личное участие в первом этапе переговоров с немецкими представителями.