Süddeutsche Zeitung: Telegram заблокировал 64 канала по требованию властей Германии
С 1 февраля в ФРГ начали действовать поправки в Закон о защите прав в Сети, согласно которым соцсети более чем с двумя миллионами пользователей должны удалять противоправный контент.
Фото на обложке © ТАСС / picture alliance / photothek
Мессенджер Telegram заблокировал 64 канала за антисемитизм и разжигание ненависти по требованиям МВД и уголовной полиции Германии. Это произошло после того, как 10 февраля состоялась вторая встреча между Федеральным правительством ФРГ и представителями компании, сообщает со ссылкой на источники в службах безопасности газета Süddeutsche Zeitung.
По данным издания, ранее федеральное ведомство уголовной полиции направило в Telegram соответствующие запросы по указанным группам. Основатель компании Павел Дуров не присутствовал на второй встрече, однако отмечается, что он принимал личное участие в первом этапе переговоров с немецкими представителями.
Ранее Лайф писал о том, что в Германии пригрозили Telegram миллионными штрафами за неудаление запрещённого контента. Министр юстиции ФРГ напомнил, что администрация мессенджера должна назначить официального представителя и обеспечить работу механизма для уведомления о противоправной информации. С 1 февраля в Германии начали действовать поправки в Закон о защите прав в Сети, согласно которым соцсети более чем с двумя миллионами пользователей должны сообщать властям о противоправном контенте, а администраторы обязаны удалять посты и информировать об этом полицию.
Комментариев: 0