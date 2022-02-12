НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Гостил у бабушки: Пропавший в подмосковном Красногорске 12-летний ребёнок найден

На протяжении вечера его искали волонтёры "Лизы алерт". Сообщалось, что мальчик ушёл из дома примерно в 14:30 и не вернулся в назначенное время.

12 февраля, 01:06

Пропавший в Красногорске 12-летний ребёнок найден живым. Фото © Instagram / krasnogorsk_life

Пропавший в подмосковном Красногорске 12-летний ребёнок найден. С мальчиком всё в порядке, он жив и здоров.

По данным Лайфа, школьник находился у бабушки. На протяжении вечера его искали волонтёры "Лизы алерт".

Как сообщалось ранее, вечером 11 февраля родители ребёнка обратились в полицию с заявлением о пропаже. Мальчик ушёл из дома примерно в 14:30 и не вернулся в назначенное время.

Пропавший в Тверской области семилетний мальчик целую ночь просидел в канализации

Пропавший в Тверской области семилетний мальчик целую ночь просидел в канализации

Лайф также рассказывал, что на Камчатке нашли живыми двух пропавших девочек 8 и 11 лет. Уточнялось, что несовершеннолетние ушли на прогулку из дома в микрорайоне Северо-Восток Петропавловска-Камчатского и исчезли, был объявлен розыск.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1