Гостил у бабушки: Пропавший в подмосковном Красногорске 12-летний ребёнок найден
На протяжении вечера его искали волонтёры "Лизы алерт". Сообщалось, что мальчик ушёл из дома примерно в 14:30 и не вернулся в назначенное время.
Пропавший в Красногорске 12-летний ребёнок найден живым. Фото © Instagram / krasnogorsk_life
Пропавший в подмосковном Красногорске 12-летний ребёнок найден. С мальчиком всё в порядке, он жив и здоров.
По данным Лайфа, школьник находился у бабушки. На протяжении вечера его искали волонтёры "Лизы алерт".
Как сообщалось ранее, вечером 11 февраля родители ребёнка обратились в полицию с заявлением о пропаже. Мальчик ушёл из дома примерно в 14:30 и не вернулся в назначенное время.
Лайф также рассказывал, что на Камчатке нашли живыми двух пропавших девочек 8 и 11 лет. Уточнялось, что несовершеннолетние ушли на прогулку из дома в микрорайоне Северо-Восток Петропавловска-Камчатского и исчезли, был объявлен розыск.
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