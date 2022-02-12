Гостил у бабушки: Пропавший в подмосковном Красногорске 12-летний ребёнок найден

Пропавший в подмосковном Красногорске 12-летний ребёнок найден. С мальчиком всё в порядке, он жив и здоров.

По данным Лайфа, школьник находился у бабушки. На протяжении вечера его искали волонтёры "Лизы алерт".

Как сообщалось ранее, вечером 11 февраля родители ребёнка обратились в полицию с заявлением о пропаже. Мальчик ушёл из дома примерно в 14:30 и не вернулся в назначенное время.