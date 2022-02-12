Песков: НАТО так и не ответило на вопросы, заданные Путиным в мюнхенской речи
Эти темы стоят во главе угла внешнеполитической повестки и сегодня, отметил пресс-секретарь президента. При этом сейчас Россия находится непосредственно у "красных линий" своих национальных интересов.
Владимир Путин. Фото © ТАСС / Пресс-служба Президента РФ / Алексей Никольский
Президент России Владимир Путин в мюнхенской речи в 2007 году ставил вопрос приближения НАТО к границам РФ, но на него до сих пор не ответили. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Путин задавался вопросом, зачем НАТО приближается со своей военной инфраструктурой к нашим границам. Этот вопрос, как вы видите, во главе угла внешнеполитической повестки и сегодня. И до сих пор никто на этот вопрос не ответил", — приводит слова пресс-секретаря президента РИА "Новости".
По словам Пескова, Путин ещё говорил, что генсек НАТО в 1991 году (тогда эту должность занимал Манфред Вёрнер) называл нерасширение военной инфраструктуры блока на ФРГ лучшей гарантией безопасности для новой России.
Не прислушались тогда, а такой кумулятивный эффект этого расширения копился, вызревал и привёл к тому, что фактически, как сейчас говорит наш президент, Россия находится непосредственно у "красных линий" своих национальных интересов и интересов безопасности", — заключил представитель Кремля.
10 февраля 2022 года исполнилось 15 лет со дня знаменитой мюнхенской речи Владимира Путина. Тогда глава государства подверг жёсткой критике внешнюю политику США и идеи однополярного мироустройства. Также Путин резко выступил против планов расширения НАТО и размещения в Восточной Европе объектов американской противоракетной обороны.
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